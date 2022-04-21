«Правды нет» – новая выставка в галерее JART покажет невозможность объективного восприятия реальности

28 апреля галерея JART при поддержке Stone Hedge в сотрудничестве с Творческим союзом художников России и Школой дизайна НИУ ВШЭ представит групповой проект «Правды нет» под кураторством Александры Сыреновой и Светы Керро. Выставка в стенах галереи подчеркнет недостоверность нашего восприятия через художественные произведения, ведь искусство всегда виртуозно манипулировало вниманием и восприятием зрителя.

Одним из центральных экспонатов выставки станет паблик-арт-проект «Надувательство» в пространстве Art Residence – это две надувные работы Ивана Горшкова и Дианы Мачулиной.

В выставке примут участие Мария Волкова, Иван Горшков, Анель Ералиева, Анна Каплеева, Мария Кирица, Диана Мачулина, Викентий Нилин, Павел Отдельнов, Роман Сакин, Надежда Синозерская, Хаим Сокол, Соня Стереостырски, Екатерина Стерликова, «Художественное Уединение», Полина Штанько, Сергей Шеховцов.

«На искажение восприятия влияют множественные факторы: эмоциональные и личные переживания, персональный жизненный опыт, воспоминания. Всё это неуклонно воздействует на суждения человека, заставляя действовать нелогично и иррационально. Часто произведения искусства обращаются к так называемой коллективной памяти – к тому, что общего было у нас. Кроме того, искусство использует знакомые всем образы, но меняет некоторые детали. Все эти приемы влияют на восприятие.

Цель художественных галерей изначально была в том, чтобы погрузить публику в содержание, сохраняя при этом формальную дистанцию ​​между людьми и искусством, как за счет выстраивания физических запретов, так и за счет диктовки установленной для каждой работы интерпретации.

В этой выставке вместо того, чтобы настойчиво направлять зрителя к задуманному умозаключению, мы предлагаем нестандартную, и временами некомфортную ситуацию. К каждой работе мы представили несколько возможных интерпретаций, чтобы расширить границы возможных смыслов, внесли в экспозицию посторонние объекты, чтобы стереть грань между искусством и неискусством, и создали запутывающую навигационную систему».

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