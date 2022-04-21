В Москве открывается новая галерея современного искусства выставкой под кураторством Павла Пепперштейна

Уже в конце апреля в двухэтажном особняке на Пречистенской набережной 17-19 можно будет увидеть групповую выставку «Мифогенная Любовь Каст в комиксах» под кураторством культового художника Павла Пепперштейна. Меценатский проект под названием «Наковальня» открывают продюсеры кино и Youtube-шоу Илья Овчаренко и Дарья Волкова, а также видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Место выбрано не случайно — расположение в музейной миле, близость к историческим памятникам и центральная локация позволит большему количеству зрителей увидеть искусство. Выставки как признанных авторов, так и восходящих звезд российского современного искусства, будут меняться раз в два месяца. Планируется также онлайн-магазин, аукционы, дизайн-бюро NFT-проектов, консалтинг и медиа про культуру для просвещения широкой аудитории.

Валентин Петухов

Илья Овчаренко и Дарья Волкова

Первая выставка приурочена к переизданию культового постмодернистского романа двух художников-авангардистов Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст», основателей и участников арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика»» — в виде комиксов. Проект был придуман в соавторстве с художницей Соней Стереостырски: разным авторам раздали главы романа, чтобы они превратили их в комиксы. К работе были приглашены как профессиональные современные художники, так и настоящие комиксисты. Среди более 30 участников групповой выставки такие имена как Артем Безменов, Екатерина Волжина, Ринат Волигамси, Руслан Гончар, Евгений Митта, Аркадий Насонов, Таня Пеникер, Вова Перкин, Виктор Пивоваров, Ассоль Сас, У. Цвиркун, Кирилл Челушкин, а также авторы романа Сергей Ануфриев и Павел Пепперштейн, в данном случае выступившие в качестве художников-комиксистов.

«Наковальня — это образ ремесла, настоящий русский знак. Искусство находится на стыке материального и духовного. Это искра, которая получается при ударе молотом о металл, она и есть та суть, которую мы хотим донести. Человека определяет дело. И это дело нужно делать. Потому что единственное, что мы сейчас можем в нашей биполярной реальности, когда старое уже не работает, а новое еще не изобретено — это лечиться делом.

Мы сейчас формируем лекала для новых поколений. На этой наковальне рождается то самое дело, которое должно произвести человека в большую роль. А искусство заставляет это дело в себе каким-то образом пестовать и находить. Мы чувствуем, что искусство может облагородить, найти свое предназначение. Галерея «Наковальня» задумана как лаборатория ремесла, ориентированного на создание великих вещей», – говорит основатель гелереи Илья Овчаренко.

«Я думаю, что если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, и если возникают новые галереи, значит это тоже кому-то нужно. Искусство спасает души людей. Открытие галереи «Наковальня» — это волшебное событие, которое мы все приветствуем. Вид на Петра руки Зураба Константиновича Церетели заставляет думать, что Петр — это молот, а галерея — это наковальня. Соответственно, пространство между молотом и наковальней становится особенно напряженным и сакрально насыщенным. Будем надеяться, что звон этой Наковальни превратится в прекрасную музыку, которая будет разноситься по Москве, воодушевляя и наполняя сердца пронзительно радостным весенним трепетом, напоминающим буйно расцветающие подснежники», – рассказывает Павел Пепперштейн.

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