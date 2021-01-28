Правительство Москвы и Ассоциация галерей договорились вместе развивать столичный арт-рынок

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией галерей. Это авторитетное профессиональное объединение, в которое входят 17 частных коммерческих галерей и центр современного искусства «Винзавод».

«Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Город и профессиональное сообщество будут вместе проводить конференции и выставки, разрабатывать и реализовывать программы для предпринимателей в креативных индустриях, заниматься исследовательской деятельностью, анализировать экономические показатели этой сферы и перспективные направления ее развития. Кроме того, для представителей столичного арт-рынка предусмотрено участие в российских и международных выставочных мероприятиях при финансовой поддержке Правительства Москвы.

«Как Ассоциация галерей мы намерены сотрудничать с Департаментом в проведении исследований арт-рынка, способствовать созданию программ поддержки индустрии и надеемся выступить связующим звеном между городом и галереями. В Ассоциацию входят как наиболее опытные игроки российского арт-рынка, так и молодые галеристы, применяющие разные стратегии развития художников и бизнеса в целом. Каждый из нас будет рад поделиться своим опытом и экспертизой, видением тех мер поддержки, проектов и других инструментов, которые поспособствуют развитию арт-рынка», — отметила член Правления Ассоциации галерей, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

В прошлом году у коммерческих художественных галерей появилась возможность получать субсидии от города на участие в выставках и на продвижение произведений искусства на специализированных онлайн-платформах.

Летом 2020-го в столице был создан первый креативный технопарк Artplay. Его резиденты могут претендовать на ряд мер поддержки от Правительства Москвы. Среди них — субсидии до 10 миллионов рублей на лизинг или приобретение оборудования за свой счет и на выплату процентов по кредитам на эти цели.

По просьбе представителей бизнеса в 2021 году к уже существующим видам поддержки добавится возможность компенсировать часть затрат на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на размещение рекламно-информационных материалов в Интернете.

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