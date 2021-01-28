На выставке кукол в Москве представили Барби-машинистку

21 января 2021 года на станции метро «Воробьевы горы» Сокольнической линии открылась выставка кукол «Barbie» из коллекции «Ты можешь быть кем захочешь». Куклы одеты как представительницы 12 разных профессий, среди которых врач, политик, журналистка, пожарный, ветеринар и повар, а главное, что одна из них носит форму машинистки метро. Ведь теперь это новая женская профессия!

3 января 2021 года в электродепо Фили состоялся торжественный запуск поезда «Москва» под управлением женщины-машиниста. Впервые в современной истории поездами метро начали управлять девушки. Целый год они проходили обучение по профессии «машинист электропоезда» в Учебно-производственном центре Московского метрополитена, сдали экзамены и теперь водят составы по Филевской линии.

Коллаборация компании Barbie и Московского метрополитена посвящает свою экспозицию на «Воробьевых горах» первым двенадцати девушкам, заново освоившим столь сложную и интересную профессию. Экспонаты выставки размещены в стеклянных колбах прямо на платформе станции метро «Воробьевы горы». Этой выставкой организаторы напоминают нам о том, что каждый может осуществить свою, даже самую смелую мечту! Выставка продлится до 24 февраля 2021.

Куклы Barbie x Metro – это блондинки, брюнетки, рыжеволосые красавицы, которые подчеркивают уникальность разнообразия внешности людей, что является «ДНК» бренда Barbie. Лимитированная кукла одета в официальную форму машиниста Московского метрополитена и находится в фирменной коробке с атрибутикой и лого метро. Всего в коллекционном выпуске 100 новых кукол-машинисток.

В Москве в продаже также появились карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы, выпуск которых приурочен к выходу на линию метро первых женщин-машинисток. Кроме этого, в своём Telegram-канале Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы устроил викторину, посвященную этой новой женской профессии, победителям которой вручили кукол Barbie x Metro.

Главная цель Barbie – поддерживать безграничный потенциал девочек всей планеты и помогать осуществлять через игру желания и мечты.

украли