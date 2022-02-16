«Я так вижу». Фонд культуры «Екатерина» отмечает 20-летие выставкой произведений из коллекции Екатерины и Владимира Семенихиных

Екатерина и Владимир Семенихины начали формировать собрание в середине 1990-х годов. Первыми произведениями в коллекции стали несколько картин, хранившихся в семье Екатерины. С развитием деятельности компании «Стройтэкс», основанной Владимиром в 1995 году, и появлением новой недвижимости возникла идея пополнить небольшое семейное собрание произведениями русских классиков XIX века – Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова и других. Выбор, характерный для многих молодых коллекционеров этого времени, с детства знакомых с образцами работ классиков на вкладках учебника «Родная речь».

Следующим поворотным шагом стало увлечение живописью художников «Бубнового валета». Екатерине и Владимиру удалось собрать одну из лучших коллекций этой художественной группы, а в 2002 году, в связи с подготовкой одной из первых международных выставок художников круга «Бубнового валета» в Монако, был основан Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА». Фонд стал одним из первых открытых частных собраний – коллекционеры предоставляли произведения на выставки, поддерживали музеи и галереи современного искусства, включив в спектр своих интересов произведения неофициального искусства советского периода, а затем и российских современных художников.

В 2004 году в Монако с огромным успехом открылась выставка «Русские художники в объединении «Бубновый валет»: между Сезанном и авангардом», представленная затем в разных кураторских версиях в Русском музее и в Третьяковской галерее. Фонд продолжил сотрудничество с музеями и другими институциями по организации крупных международных проектов, среди которых были первая ретроспектива Эрика Булатова «Вот» (ГТГ, 2006) и выставка «Видение танца. К 100-летию «Русских балетов» С.П. Дягилева в Париже» (Монако – Москва, 2009).

В 2007 году открылись выставочные залы Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА», которые стали первым частным некоммерческим выставочным пространством Москвы. Однако коллекционеры не стали превращать фонд в некое подобие музея с постоянной экспозицией из собственного собрания, а выбрали стратегию кунстхалле, где могут проходить самые разные выставки, как русского, так и западного искусства XX и XXI века. Таким образом, к концу 2000-х годов фонд стал своего рода платформой, объединяющий самые разные направления в искусстве, кураторов, художников и зрительскую аудиторию.

Коллекционеры продолжали уделять внимание и пополнению собрания. С появлением фонда произошло условное разделение – часть произведений по-прежнему размещается в жилом пространстве, а другие работы, в особенности крупная скульптура, видеоарт и габаритные инсталляции, стали приобретаться для демонстрации в залах фонда.

Тем не менее, смещения фокуса в сторону какого-то одного направления коллекционирования или отказа от части собрания не произошло. Екатерина и Владимир продолжают приобретать произведения русской живописи XIX века, художников «Бубнового валета», нонконформистов, если на рынке появляются достойные произведения, которые могли бы дополнить ту или иную часть собрания.

Друзья и коллеги по коллекционированию часто упрекают Екатерину и Владимира во «всеядности», а собрание характеризуют как эклектичное, однако именно в этом и есть их стратегия – покупать то, что нравится, полагаясь на интуицию и взаимное согласие, не стремясь к жесткой системности, успешному инвестированию или соответствию общим тенденциям, но следуя собственному видению и выбору. Неслучайно, своего рода эпиграфом к выставке стал объект Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина «Я так вижу» (2007).

В 2022 году Фонду культуры «ЕКАТЕРИНА» исполняется двадцать лет. Структура выставки отражает историю коллекции по главам – от момента обращения к не столь популярному на фоне рыночного «бума» классического русского авангарда «Бубновому валету», затем к неофициальному искусству или «второму авангарду», соцарту, московскому концептуализму, «золотому веку» русского современного искусства конца 1990-х и 2000-х, вплоть до произведений восходящих звёзд российской художественной сцены.

В экспозиции представлены более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, медиаарта, а также объекты и инсталляции.

Юрий Альберт. Основные краски. 1987. Холст, масло, 240×160 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Сергей Волков. Заката не будет! 1989. Холст, масло, 110×200 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Аня Жёлудь. Ladies’ Choice Dance. 2008. Металл. Размеры варьируются. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Франциско Инфанте-Арана. Лес (летний вариант). Из серии «Выстраивание знака, или Вывернутая перспектива». 1984. Бумага, графитный карандаш, акварель, 36,4×57,7 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Виталий Комар и Александр Меламид. Парад/Демонстрация. 1972. Оргалит, масло, 93×89 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Пётр Кончаловский. Наташа на стуле. (Портрет Н.П. Кончаловской в детстве). 1910. Холст, масло, 78,5х79 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Ирина Корина. Отпуск. Из серии «Инфографика». 2014. Ткань, поролон, фанера, 103×103×23 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Егор Кошелев. Поверх барьера. 2020. Холст, масло, 200×150 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Дмитрий Краснопевцев. Сосуд с водой и камешками, раковина и ветка. 1962. Оргалит, темпера, 48×51 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964. Картон, масло, 53,5×39,5 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Кирилл Кто. Пристальное вглядывание в эту работу может ни к чему не привести. 2020. Акрил, смешанная техника, холст, 120 x 110 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Олег Кулик. Теннисистка. Из серии «Музей природы». 2002. Объект. Смешанная техника, воск, витрина, 280×200×200 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Олег Кулик. Теннисистка. Из серии «Музей природы». 2002. Объект. Смешанная техника, воск, витрина, 280×200×200 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Влад Кульков. Дисгармонирующая решимость — это неповинность участливо запаленной книги. 2016. Xолст, масло, 320×380 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Игорь Макаревич, Елена Елагина. Гриб № 1 (Паган). 2003. Смешанная техника, 126,5×80 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Сергей Мироненко. Мне Вам нечего сказать языком искусства. Инсталляция. 1990. Смешанная техника. 185×92×34 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974. Оргалит, нитроэмаль, 169×129,5 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Дмитрий Плавинский. Стена явлений. 1962. Смешанная техника (дерево, холст, масло, гипс, песок), 73,5×100×7 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Александр Тышлер. Цвето-динамическое напряжение. 1924. Холст, масло, 136×88 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Олег Целков. Двое с лопатами. 2002. Холст, масло, 255×350 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Аристарх Чернышев, Алексей Шульгин. Я так вижу. 2007. Интерактивная медиаскульптура (ЖК-экраны, акрил, MP3-плеер, электроника собственной разработки), 36,2×122×19 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Сергей Шеховцов. № 1. Из серии «Мотоциклы». 2002. Поролон, акрил. 170×200×80 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Владимир Яковлев. Портрет мальчика. 1979. Холст, масло, 100,5×80 см. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

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