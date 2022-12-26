Праздничные концерты классической музыки для всей семьи в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

Каждый год фонд Collegium Musicum готовит специальную серию новогодних концертов. Фестиваль «Новый год в соборе» — это музыка, которая дарит яркие эмоции и хорошее настроение. Афиша составлена так, чтобы на концерты можно было прийти всей семьей: популярная классика от барокко до джаза и любимые программы наших слушателей звучат в потрясающей акустике Кафедрального собора Святых Петра и Павла, а особую атмосферу помогает создавать масштабная проекция на купол.

В афише фестиваля одиннадцать программ на любой вкус. Марафон праздничных концертов начнется 28 декабря выступлением Хоровой капеллы мальчиков и юношей «Дебют»: в репертуаре коллектива, отмеченного наградами международных конкурсов, и классика хорового репертуара, и известные песни.

Самых юных слушателей ждет «Щелкунчик» (31 декабря и 2 января): любимая новогодняя сказка об отважной маленькой Мари, заколдованном принце Щелкунчике и Мышином короле оживет в музыке и волшебных картинах песочной анимации. Музыкальными иллюстрациями станут фрагменты знаменитого балета Чайковского «Щелкунчик» — молодые органисты Иван Царев и Анна Никулина исполнят их в четыре руки и на историческом органе, современном органе, а также в дуэте органа и фортепиано.

По традиции 1 января открывать новый музыкальный год будет выдающийся российский органист Александр Фисейский: в его программе музыка Иоганна Себастьяна Баха. 3 января испанский органист Даниэль Сальвадор приглашает совершить увлекательный променад по истории органной культуры. В его программе «700 лет органной музыки» звучит интереснейшая коллекция сочинений от средневековых рукописей до музыки ХХ века, позволяя за полтора часа услышать, как менялся музыкальный мир и сам орган.

4 января на органе будет звучать совсем другая музыка — солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин посвятит вечер саундтрекам из популярных фильмов. 5 января органист Игорь Гольденберг и саксофонист Алексей Круглов отправятся в новогоднее путешествие с музыкой Баха. 8 января органистка Маргарита Еськина и трубач Леонид Гурьев подарят встречу с «Музыкой великих соборов».

Самая необычная программа фестиваля — «Путешествие в Вифлеем», которое музыканты совершат в сочельник (6 января). В этой программе, как в древнем городе на Святой земле, смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Уникальное действо придумали Даниэль Сальвадор, мультиинструменталист и певец Василий Коростелёв, а также Антонио и Тарквиний Грамши. Будут звучат старинные и восточные инструменты с экзотическими названиями: дудук, крумхорн, бузуки, дарбука.

Завершится фестиваль двумя уникальными программами. 14 января — концерт ансамбля русского этно-барокко NOVOSELIE, которым руководит гамбист Руст Позюмский. В их репертуаре русская музыка первой половины XVIII века, созданная на стыке европейского барокко с русской духовной традицией и фольклором, соединяется с авторскими стилизациями в духе петровских кантов. 15 января ансамбль исторических духовых инструментов Аlta capella под руководством Ивана Великанова исполнит европейскую рождественскую музыку мастеров XVII века.

Кафедральный собор Святых Петра и Павла расположен в самом сердце Москвы, и посещение концерта легко совместить с прогулкой по праздничному центру столицы. А затем, после суеты сверкающих разноцветными огнями улиц, можно окунуться в атмосферу неоготического собора, где расположен уникальный орган немецкой фирмы W. Sauer — один из старейших исторических инструментов в России.

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