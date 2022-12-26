Мировая премьера нового сочинения композитора Владимира Мартынова «Рождественский Вертеп» в «Зарядье»

27 декабря в рамках Первого Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоится мировая премьера нового сочинения композитора Владимира Мартынова «Рождественский Вертеп».

Традиция рождественского вертепа восходит к средневековью и объединяет все страны христианского мира. В период между Рождеством и Крещением зрителям рассказывали и показывали творчески осмысленную историю рождения Иисуса Христа. В вертепном представлении не было строгих канонов, напротив, оно часто отходило от религиозной строгости и обращалось к гражданским и народным средствам выразительности. И в этом оно отличалось от строгих и регламентированных церковных ритуалов. Важно было рассказать историю зрителям любого возраста, статуса, состояния понятно, наглядно и эмоционально заразительно.

Главной задачей Вертепа во все времена было превращение главного мистического события в общедоступный праздник, и для этой цели поощрялись любые художественные средства. Такая демократичность и творческая вольность, праздничность, нацеленность на ясность и чистоту высказывания, позволили проникнуть теме и сюжету Вертепа во все культурные и социальные слои. А история о пастухах, пришедших к новорожденному Христу по сути стало истоком зарождения народного театра, впитав в себя народный юмор, здоровый наив, простой и убедительный образный язык.

И если в старину представления шли в основном на городских площадях, в деревенских домах, дворцах знати, в наше время они органично воспринимаются в любых пространствах, в том числе и в современных высокотехнологичных концертных залах. А большая допустимая доля вольности в смешении жанров и художественных приемов привела к тому, что современные композиторы и постановщики с энтузиазмом принимают своеобразный творческий вызов и создают собственные версии знаменитого и, возможно, самого главного религиозного и исторического сюжета.

Знаменитый композитор, философ, религиозный исследователь и практик Владимир Мартынов в своей версии Рождественского Вертепа стилистическую и жанровую вольницу использует в полном объеме, и превращает действие в увлекательную игру смыслов, приемов и контекстов. В его сочинении священный текст Евангелия от Луки сочетается с карнавальной стихией обэриута Александра Введенского и поэзией «крестьянского поэта» Николая Клюева, а современный музыкальный минимализм встречается с аутентичным русским фольклором и средневековым европейским барокко.

Вторя замыслу композитора, постановщики Вертепа ничем не сдерживают свою фантазию, соединяя в единое целое столь разные на первый взгляд элементы: большой хор, современ-ную прозаическую читку, мультимедиа-технологии, оркестр и пластический театр. Однако, произведение нельзя назвать бессмысленно-эклектичным. Каждая деталь представления входит в резонанс с остальными элементами, а от их столкновения и взаимодействия высекаются искры смысла и эмоционального вовлечения. И все они вместе подчинены единому и самому главному драматическому сюжету двухтысячелетней истории нового человечества - рождению Спасителя. Сюжет настолько понятный и прозрачный, что, несмотря на кажущуюся концептуальность, понять его и сопереживать ему сможет даже ребенок.

Автора сочинения Владимира Мартынова вероятно возможно назвать первым, если не единственным минималистом в русской музыкальной традиции. Однако не только эта сторона его творческой биографии существенна для данного проекта. Владимир Мартынов многие годы изучал духовную музыку и исследовал ее каноны. В качестве музыковеда и философа многие годы Мартынов исповедует идею «конца времени композиторов», тем самым пытаясь вернуть музыку с ее традиционным основам, когда роль сочинителя в ней уступает высшему назначению и порядку. Несмотря на это, просто сняв акценты с собственного значения, как автора, Владимир Иванович все равно продолжает сочинять и исполнять концертные произведения, писать музыку к фильмам (в том числе к знаковому «Острову» Павла Лунгина), осуществлять совместные проекты с поэтами, художниками и современными рок-музыкантами, в том числе с лидером группы «Аукцыон» Леонидом Федоровым.

В создании и представлении Рождественского Вертепа Владимира Мартынова принимают участие: OpensoundOrchestra, Ансамбль «Сирин», Вокальный ансамбль INTRADA. Дирижёр – Станислав Малышев. Солисты – Наталья Павлова (сопрано), Яна Дьякова (меццо-сопрано). Хореографы: Александра Конникова, Албертс Альбертс. Режиссёр – Татьяна Бурель.

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