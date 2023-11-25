Предновогодняя выставка «Открытки от художников» открылась в Москве

Борис Матросов. Зимний пейзаж. 2023. Холст, акрил, 30х40 см

Pogodina Gallery проводит традиционную предновогоднюю выставку «Открытки от художников». Экспозиция развернется в пространстве Государственного института искусствознания в Козицком переулке, доме Анны Ивановны Лобковой, построенном в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова и пережившем пожар 1812 года.

В 2023 году кураторский проект Веры Погодиной состоялся в шестнадцатый раз. За прошедшие годы выставка, когда-то задуманная как камерное праздничное мероприятие, преобразилась в масштабные экспозиции музейного уровня, в которых традиционно принимают участие более 100 художников.

Идея тематически объединить произведения современных авторов и одновременно воскресить традицию небольших работ, которые художники дарили своим близким и друзьям, позволила актуализировать жанр малоформатной графики. Этот вид искусства обрел популярность во второй половине ХIХ века, когда кардинальным образом изменилась роль иллюстрации – она перестала полностью подчиняться тексту и обрела самостоятельное значение. Именно тогда, в эпоху расцвета художественных журналов, открытых писем и других видов прикладной графики, к жанру рождественской открытки обратились крупнейшие мастера того времени: Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Василий Поленов, Константин Маковский и другие. Сегодня художники, работающие в самой разнообразной стилистике и технике: холст/масло, бумага/акварель, бумага/карандаш, смешанная техника, коллаж, арт-объект, фото/видео арт продолжают развивать этот жанр, привнося в него элементы актуального искусства. Тот факт, что выставка 2023 года пройдет в классических интерьерах главного российского института по искусству, позволит еще раз затронуть вопросы традиции и новаторства в современном искусстве.

«Мы традиционно выставляем и целый пул любимых и признанных художников, и художников еще мало известных. Я стараюсь привлекать больше молодежи, так что получается показать срез современной российской культуры от классиков поп-арта и концептуализма, таких как Александр Косолапов и Игорь Макаревич, до начинающих авторов, — объясняет Вера Погодина. — Мне очень приятно, что известные художники готовы вновь и вновь обращаться к малоформатному жанру ради возможности поддержать традицию Новогоднего праздника».

В проекте участвуют: Семен Агроскин, Владимир Архипов, Андрей Бартенев, Константин Батынков , Андрей Безукладников, Марина Белова и Алексей Политов, Ольга Божко, Евгения Буравлева, Дмитрий Гутов, Елена Елагина, Константин Звездочетов, Мария Константинова, Ирина Корина, Таисия Короткова, Нина Котел, Максим Ксута, Андрей Логвин, Андрей Макаревич, Борис Матросов, Аркадий Насонов, Гоша Острецов, Александра Паперно, Сергей Пахомов, Егор Плотников, Александр Погоржельский, Иван Разумов, Михаил Розанов, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Роман Сакин, Айдан Салахова, Витас Стасюнас, Екатерина Сысоева, Ольга Тобрелутс, Георгий Тотибадзе, Катя Филиппова, Мария Чуйкова, Сергей Шеховцов, Александр Ширнин, Василий Шумов, Сергей Шутов, Аристарх Чернышев и другие представители российского актуального искусства.