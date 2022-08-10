PREMIER и Москино проведут зрительскую премьеру нового детективного сериала «Зверобой»

Онлайн-кинотеатр PREMIER и сеть городских кинотеатров «Москино» проведут 11 августа в 19:00 в кинотеатре «Москино Космос» зрительскую премьеру нового детективного сериала «Зверобой».

Сериал рассказывает о следователе из Москвы, которого отправляют в таежный город, где он сталкивается с серией странных убийств и суровой действительностью глухой провинции.

Почти одновременно с официальным стартом сериала на PREMIER зрители смогут увидеть на большом экране первые две серии проекта. Перед началом показа состоится паблик-talk с участниками проекта. В дискуссии примут участие: исполнитель главной роли Павел Чинарев, актриса Марина Ворожищева и др.

По сюжету сериала, подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников сознательно убивает преступника при задержании. Он уверен, что для тех, кто совершил нечто ужасное, тюрьма — слишком мягкое наказание. Но погибший оказывается медийной персоной, и чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова временно ссылают на службу в глухой город в тайге. Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать — меньше проблем. Хлебников берется за расследования и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне.

Режиссёром проекта выступил Анар Аббасов. Главные роли исполнили: Павел Чинарев, Марина Ворожищева, Федор Лавров, Александр Голубков, Александр Лойе, Михаил Евланов.

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