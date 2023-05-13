Музей-заповедник «Остафьево» объявил о сотрудничестве с Государственным музеем истории белорусской литературы

Соглашение о сотрудничестве музеи подписали в рамках Первого российско-белорусского музейного форума, который проходит в Минске 11-12 мая. Руководители музеев обсудили направления сотрудничества и перспективы реализации совместных выставочных проектов, а также объединение усилий в научной деятельности и работе с молодежью.

— Форум предоставил возможность нашим музеям обменяться опытом и стал мощным стимулом к объединению и культурному сотрудничеству», — отметил директор музея-заповедника «Остафьево»-«Русский Парнас» Юрий Евтюхин.

Первый российско-белорусский музейный форум посвящен сотрудничеству музеев и представляет собой целый комплекс мероприятий двустороннего музейного диалога. Помимо пленарного заседания участники форума принимают участие в тематических секциях. Руководители и специалисты ведущих музеев обеих стран, представители Союза музеев России, музейных ассоциаций Беларуси, а также фондов и организаций в сфере сохранения культурного наследия большое внимание уделяют развитию музейной индустрии в цифровом веке, а также перспективам реализации совместных выставочных проектов и научно-просветительских программ.

В состав российской делегации входят более 70 представителей из 18 российских регионов. Цель форума — обмен опытом, обозначение достижений Союзного государства, а также распространение исторических и духовных связей народов двух стран.

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