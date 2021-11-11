Премьера «Эквус» в «Театре V»

16 ноября 2021 года в «Театре V» ожидается премьера психологической драмы «Эквус», по пьесе Питтера Шеффера.

Спектакль открывает зрителю дуальный мир гениального детского психиатра, который с одной стороны много лет успешно лечит детей, загоняя их в рамки «нормальности», а с другой стороны испытывает глубочайший личностный конфликт, не вписывающийся в эти самые рамки. Всю жизнь врач блуждает «в темноте» детских умов, исцеляя или все-таки калеча их личности? Сталкиваясь с очередным своим пациентом — семнадцатилетним Аланом, устроившем бойню на конюшне, перед ним встает вопрос – «Имеет ли он право на очередной изощренный психологический эксперимент?» Доктор свой выбор делает, но зритель волен не согласиться.

Постановка сочетает в себе каноны психологического и игрового театра, которые все время сменяют друга-друга.

Все события, происходящие на сцене — воспоминания врача о минувших событиях и соответственно преподнесены через призму его собственного восприятия. Сам Доктор Драйзерт увлечен Древней Грецией, поэтому все основные моменты в пьесе имеют отсылку к мифологии Древней Греции.

Как и все работы «Театра V», спектакль очень эмоциональный, поднимающий острые социальные проблемы нашего общества: воспитание детей, влияние семьи на становление личности ребенка, одиночество и кризис средних лет.

По твердому убеждению, создателей «Театра V», искусство – отправная точка для переоценки собственных жизненных установок. И мы надеемся, что «Эквус» станет этой самой точкой поиска, принятия, переосмысления и решения внутренних конфликтов.

Режиссёр – Артём Сухоруков. Перевод – Ирина Манакина. В ролях – Антон Ощепков, Николай Завьялов, Никита Недосек, Ирина Манакина, Татьяна Воронина, Елизавета Завьялова.

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