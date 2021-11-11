Выставка ранних абстракций, пейзажей и портретов Анатолия Зверева «Здесь должен быть лес» открывается в галерее «Веллум»

Галерея «Веллум» представляет с 23 ноября 2021 по 30 января 2022 выставку ранних абстракций, пейзажей и портретов Анатолия Зверева «Здесь должен быть лес». Зверева любят и высоко ценят коллекционеры так называемого «второго русского авангарда», или, по-другому, неофициального советского искусства последней трети XX столетия. В нынешнем году одному из «столпов» нонконформизма исполнилось бы 90 лет (1931-1986). К юбилею организован марафон выставок художника в четырех крупных арт-институциях: 1 декабря откроется выставка в Музее AZ, а также, помимо проекта в галерее «Веллум», выставки пройдут в Музее современного искусства АРТ4 и Зверевском центре современного искусства.

Анатолий Зверев. Арбуз. 1958

Анатолий Зверев. Городской пейзаж. 1958

Анатолий Зверев. Здесь должен быть лес. 1958

Анатолий Зверев. Композиция со сферой. 1958

Анатолий Зверев. Портрет Зинаиды Костаки. 1968

Анатолий Зверев. Сокольники. 1970

Экспозиционный корпус произведений выставки «Здесь должен быть лес» составят абстрактные работы конца 1950х гг., портреты и пейзажи 1960-х, вместе с некоторыми вещами 1970-х. Это тот «ранний Зверюга», как называли его друзья и соратники, наиболее высоко ценимый собирателями. Коллекция абстракций Анатолия Зверева, которую галерея «Веллум» покажет на выставке «Анатолий Зверев. Здесь должен быть лес», уникальна еще и тем, что она происходит из собрания Георгия Костаки.

«Очевидцы, друзья Зверева вспоминают, эти вещи он делал, глядя на работы Любови Поповой, Василия Кандинского и других столпов первого авангарда, которые находились в собрании Костаки. Именно так можно почти хрестоматийно проследить и подтвердить справедливость определения «второй русский авангард». Видно, откуда растут корни русского неофициального искусства второй половины XX века. И как «квадратики» и синяя луна Любови Поповой вольно цитируются в 1957-58 гг. Анатолием Тимофеевичем Зверевым. Таким образом, связь поколений художников становится неразрывной».

Впервые в отечественном арт-пространстве будут показаны два парных портрета, выполненных Зверевым: Георгия Костаки и Зинаиды Костаки, – из коллекции Любови Агафоновой. Так устроители выставки еще раз подтверждают преемственность коллекционеров произведений русского авангарда. Первого и второго.

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