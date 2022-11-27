Выставка редких женских журналов и вещей из личной коллекции семьи Ульяновых открывается в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

25 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» открывается выставка «И не трожь батрачек ныне!» редких женских журналов и вещей из личной коллекции семьи Ульяновых.

В экспозиции художественно-документальной выставки в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» представлена самая большая в стране коллекция редких журналов «Батрачка», а также других периодических изданий, посвященных просвещению и пропаганде.

В фондах музея сохранилась личная библиотека семьи Ульяновых. Среди собрания книг и журналов нередко встречается периодика, которая направлялась на рецензирование Н.К. Крупской. С 1917 года Н.К. Крупская являлась членом Государственной комиссии по просвещению, а в 1920 году председателем Главполитпросвета при Народном комитете просвещения (Наркомпрос), занимающимся политической, просветительской и агитационно-пропагандистской работой.

Журнал «Батрачка» выходил один раз в месяц и распространялся через местные органы Всероссийского профессионального союза работников земли и леса. Постепенно тираж журнала увеличился с 10 до 40 тысяч, и к 1928 году он стал самостоятельным изданием.

Спецификой журнала стала его направленность на женскую аудиторию. Это было ярким отражением времени – женский труд и роль женщины в обществе являлся актуальной темой советской печати. Развитие получили взгляды на женщину нового, передового общества.

В антураже библиотеки семьи Ульяновых гости музея увидят не только коллекцию журналов «Батрачка» и журналов, которые стали издаваться позже – «Делегатка», «Работница», но и личные вещи семьи Ульяновых, которыми они пользовались: письменный прибор, пресс-папье, записные книжки, блокноты, очки.

Выставка будет работать до 25 февраля 2023 года.

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