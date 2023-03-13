В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера мистической мелодрамы «Снег, сестра и росомаха» Романа Михайлова, его дебют «Сказка для старых» победил на прошлогоднем кинофестивале «Дух огня». Автор снял кино о любви полицейского и проповедницы религиозной общины, влюбившихся друг в друга по телефону. Производством картины занималась кинокомпания «Фрут Тайм». Главные роли в фильме исполнили Федор Лавров, Екатерина Старателева и Кирилл Полухин. Тонкая история о невозможном счастье будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 16 марта.

Действие происходит в небольшом городе. Николай — представитель правоохранительных органов, занимается контролем незаконного распространения наркотиков и облавами на наркоторговцев. Елена — проповедница новой церкви, похожей на пятидесятников-харизматов, она выступает со сцены с пламенными речами и исповедует прихожан. Однажды вечером Николай случайно набирает неправильный номер и слышит голос, в который влюбляется — на другом конце звонка оказывается Елена.

Они начинают общаться, не раскрывая друг другу своих занятий, но при этом рассказывая о самом интимном. Для обоих эти телефонные разговоры становятся спасительными глотками воздуха, спасающими из пучины одиночества. Через некоторое время Николай узнает, что его переводят в отдел борьбы с экстремизмом. Первое задание на новом месте: заняться местной сектой, где как раз служит Елена.

Режиссер фильма Роман Михайлов в подростковом возрасте сам был активным участником общин харизматов и пятидесятников, поэтому его взгляд на новые религиозные движения — мнение человека, вовлеченного в систему. Также Роману было важно, чтобы главную роль сыграл человек, исповедующий православие, чтящий традиции — идеальным кандидатам оказалась театральная актриса Екатерина Старателева.

Роман Михайлов — бывший ученый с докторской степенью физико-математических наук, преуспевший и в литературе, и в театре, и в кино. Его любовный роман «Дождись лета и посмотри, что будет» получил премию Андрея Белого, его тексты ставятся во многих театрах, включая Театр Наций, РАМТ, БДТ, Мастерскую Фоменко, а спектакль Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела», поставленный по тексту Михайлова, получил премию «Золотая маска».

Роли исполнили Федор Лавров («Секреты семейной жизни», «Я на перемотке!»), Екатерина Старателева (актриса театра БДТ), Кирилл Полухин («Дурак»), Юлия Марченко («Почка»), в эпизодах можно увидеть бывшего КВНщика, участника шоу «Однажды в России», стендапера Александра Пташенчука и художницу современного искусства Александру Гарт.

Съемки заняли 11 дней и проходили в Санкт-Петербурге, в Гатчине и Ленинградской области.

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