«Вампиры средней полосы» вернулись на ТНТ со вторым сезоном

На телеканале ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» – аутентичной саги об отечественных вурдалаках, которые мирно живут и работают в городе Смоленске, стараясь не выдать себя. Параллельно необычной семейке приходится защищать город от нечисти, которая то и дело ему угрожает.

Второй сезон стартует со странных событий: Аннушка после гибели своего возлюбленного находит маленькую девочку, мысли которой прочесть не удаётся. Юная Мила оказывается в доме вампиров под покровительством Святослава Вернидубовича, который будет пытаться выяснить, кто она — всего лишь ребенок, новый член смоленской семьи или враг.

«На мой взгляд, второй сезон драматичнее первого, и в жизни моего персонажа происходят тяжелые события, которые не могут оставить ее в том же состоянии, в каком она пребывала раньше. Мне кажется, что во втором сезоне Аннушка становится мудрее. Возможно, она также покажется зрителям чуть более теплой и своей, поскольку есть возможность проявиться этим качествам. Мы видим предысторию Аннушки, и ее взаимоотношения с другими героями», – говорит актриса Анастасия Стежко.

«Я считаю, что у нас снимают мало мистики с региональным аутентичным фоном. Попытки снять что-то подобное были, но выстрелили именно «Вампиры средней полосы». Я сама очень люблю такую стилистику и мистику как жанр. Надеюсь, что пример «Вампиров» станет для отечественной индустрии знаком, что надо делать больше подобных проектов. Лично мне интереснее играть вампира, чем следака, любовницу, очередную сумасшедшую, фам фаталь. Здесь есть что играть, у героини есть мотивация», – делится впечатлениями актриса Лукерья Ильяшенко.

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