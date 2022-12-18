Галерея pop/off/art представляет наследие Евгения Михнова-Войтенко (1932-1988)

Галерея pop/off/art объявляет о начале работы с наследием Евгения Михнова-Войтенко (1932-1988), одного из первых и наиболее последовательных абстрактных художников в послевоенном Советском Союзе, ключевой фигуры ленинградского андеграунда.

Евгений Михнов-Войтенко. Композиция, 1968. 20,5 х 29. Предоставлено галереей pop/off/art и наследниками художника Людмилой и Владимиром Хозиковыми

Михнов-Войтенко наиболее известен серией живописных работ «Тюбики» (конец 1950-х годов), которая может быть названа в числе важнейших в искусстве середины ХХ века и является новаторской по меркам международного современного искусства. Работы из этой серии хорошо известны: несколько больших полотен находятся в собрании Государственного Русского музея и многократно были показаны на выставках. Также знаковыми являются живописные работы нитроэмалью, находящиеся в том числе в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, частных собраниях. Но наследие Михнова-Войтенко включает сотни менее известных работ, никогда не выставлявшихся и не публиковавшихся, в основном на бумаге. Они образуют серии, каждой из которых присуща глубоко индивидуальная, неповторимая пластическая логика. Михнов-Войтенко пользовался самыми разными выразительными средствами и техниками – от карандашного грифеля до многослойных композиций тушью, гуашью и темперой. Его по праву можно назвать одним из крупнейших художников советского периода, работавших с бумагой. Он создал оригинальную изобразительную систему абстракции, которую подкреплял теоретическими рассуждениями. Дневники и тексты Михнова-Войтенко издавались в разные годы в Санкт-Петербурге.

Евгений Михнов-Войтенко родился в Херсоне (Украинская ССР), но уже в 1934 году был перевезён к родителям матери в Воронеж, а с 1937 года жил в Ленинграде. Годы войны провёл в эвакуации в Семипалатинске. Учился в Ленинградском институте иностранных языков, а с 1954 года – в Театральном институте у Николая Акимова, который привечал у себя в мастерской неординарных творцов, не подходивших под критерии советских художественных вузов. Среди них – Олег Целков, Михаил Кулаков, Юрий Дышленко, ставшие известными фигурами неофициального искусства. Михнов-Войтенко заканчивает институт в 1958 году, проходит преддипломную практику в легендарном Большом Драматическом театре у Георгия Товстоногова, но отказывается от дальнейшей работы в театре. С конца 1950-х годов он полностью сосредоточен на экспериментальной художественной практике: работы тех лет не могут быть выставлены в Советском Союзе на протяжении нескольких десятилетий. С 1959 года числился официальным художником на Комбинате декоративно-прикладного искусства, благодаря которому художник получал заказы на оформление пространств, не требующих от него компромисса с собственными взглядами на творчество.

Михнов-Войтенко – один из безусловных героев отечественного андеграунда. Его связывает многолетнее общение с такими фигурами неофициальной культуры как поэты Леонид Аронзон, Виктор Кривулин, художники Юрий Дышленко и Юрий Злотников, литературовед Владимир Альфонсов и искусствовед Ростислав Климов. Однако, можно с полным правом говорить о том, что Михнов-Войтенко жил в пространстве классической и современной мировой культуры, ведя диалог в своем творчестве с Босхом и Кацусика Хокусаем, Феофаном Греком и Тицианом, с Василием Кандинским и Джексоном Поллоком, в музыке – с Бахом, Рамо, Глюком. Его произведения, считающиеся образцами спонтанной абстракции, при внимательном взгляде открывают эти многомерные связи с разными авторами, временами и видами искусств.

Галерея pop/off/art начинает работу со многими сериями и отдельными произведениями, которые оставались как следует не показанными и не осмысленными в предыдущие годы. В планах галереи, совместно с наследниками художника – Людмилой и Владимиром Хозиковыми – музейные показы, активная репрезентация в СМИ, социальных медиа, создание аналитических текстов о разных периодах творчества Михнова-Войтенко.

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