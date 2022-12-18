В галерее a-s-t-r-a открылась вторая часть ежегодного проекта open vol.2

15 декабря в галерее a-s-t-r-a открылась вторая часть ежегодного проекта a-s-t-r-a open — серии групповых выставок российских художников, на время проведения которых пространство галереи становится местом институционального дебюта художников, апробации новых идей и площадкой для художественного диалога.

Мария Груздева. Direction Space

Выставкой a-s-t-r-a open vol.2 галерея продолжает магистральную линию своей деятельности — открытие новых имен, экспериментирование и проверка гипотез.

a-s-t-r-a open показывает, что рассылать портфолио и совершенствовать свой artist statement имеет смысл. 365 дней в году на сайте открыт open call, именно среди поступивших заявок и отбираются работы для группового выставочного проекта, два раза в год: зимой и летом.

Их авторами могут быть именитые мастера, с которыми галерея до этого не сотрудничала, или молодые художники, для которых выставка станет первой.

На a-s-t-r-a open vol.2 будут представлены работы Марии Груздевой, Василисы Лебедевой, Полины Коваль, Оксаны Афанасьевой, Георгия Чаушба, Марии Хегай, Кирилла Доешвили, Маши Шишовой, Ирины Мурашовой, Ильи Атома, Марии Мольяновой, Евгения Кравцова, Игорь Гореликов.

Главное открытие a-s-t-r-a open vol.2 — Мария Груздева, фотограф и мультимедиахудожник, чьи проекты уже были показаны в крупнейших музеях, галереях и на фестивалях России, Европы и Азии, включая Mori Art Museum в Токио (Япония) и Rencontres d’Arles (Арль, Франция). Работы Марии находятся в коллекциях Национального музея Уэльса (Великобритания), Музея фотографии в Тбилиси (Грузия), а также в частных коллекциях в России, Великобритании и Америке.

Василиса Лебедева — яркая выпускница «Открытых студий» «Винзавода» этого сезона, современный междисципдинарный художник, соосновательница творческого сообщества «Арт.болото». Для Василисы важно создавать поле многоуровневого взаимодействия зрителя с работой, что реализуется в партисипативных инсталляциях. При работе над скульптурой она использует найденные объекты, природные материалы, вышивку, новые технологии, а также гипс, пластичную массу, силикон, керамику, реди-мейд.

Оксана Афанасьева - выпускница академии А.Л.Штиглица. и свободных мастерских ММОМА, участница различных выставок и резиденций, в отдельном помещении галереи представит офсайд-проект «Contact» - инсталляцию из ярко-красных переплетающихся фигур, парящих в невесомости.

«Связи-хрупкие и тонкие, поэтому очень ценные. Без людей и поддержки человек выживает, а не живет. Вместе мы можем создавать этот мир и будущее, объединившиеся личности - это огромная сила», — говорит Оксана Мась.

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