Премьера «Новогодней сказки» Михаила Гуцериева состоялась на НТВ

В канун Нового 2022 года зрители телеканала НТВ стали свидетелями настоящего чуда — музыкального фильма «Новогодняя сказка» из песен на стихи поэта Михаила Гуцериева. Производством шоу занималась одна из крупнейших продакшн-компаний «ВайТ Медиа».

Благодаря использованию инновационных технологий расширенной реальности — Extended reality (XR), режиссёрам удалось воссоздать атмосферу настоящей сказки, объединив на экране реальные и виртуальные миры. Многомиллионная аудитория смогла совершить и путешествие в Подводное Царство, и побродить в Ледяном дворце Снежной Королевы, и совершить экскурсию по замку Кощея Бессмертного.

Известные герои русских сказок преобразились и предстали перед зрителями в современном облике. Все костюмы были сшиты по личным меркам артистов. Некоторые исполнители сами участвовали в творческом процессе создания костюмов.

«С Михаилом Гуцериевым мы дружим больше 25 лет. За нашу совместную творческую деятельность мы создали много замечательных композиций. С ним очень интересно работать, поскольку поэзия Михаила Сафарбековича многогранна и волшебна. Поэтому она находит отражение в сказках», — поделился о совместной работе с поэтом композитор Игорь Крутой, сыгравший роль Кощея Бессмертного.

Перевоплощение звёзд эстрады поразило своей необычностью: группа «Фабрика» превратилась в трио горячих Красных Шапочек, Михаил Шуфутинский стал хозяином водоёмов — Водяным, Зара обернулась Белоснежкой, роль Садко досталась Стасу Михайлову. Николай Басков и Любовь Успенская стали на один вечер Каем и Снежной Королевой и попытались сложить из льдинок одно шутливое слово.

«В мюзикле я исполнил две песни на стихи Михаила Сафарбековича: «Любовь не слова» под аккомпанемент Игоря Крутого и «Большая любовь» в дуэте с Любовью Успенской. Мы первые разрушили стереотип, что между Каем и Снежной Королевой не только дружеские взаимоотношения. Съёмочный день прошёл очень весело! Надеюсь, наш настрой почувствовали зрители», — с улыбкой рассказал о съёмках народный артист России Николай Басков.

Артур Пирожков сыграл роль Серого Волка. Модники по достоинству оценят его аутфит: чёрные казаки, кожаные брюки и вязаная полупрозрачная футболка. Перед таким зверем сложно устоять и не только Красным Шапочкам.

«Летом на фиесте» — продолжение нестареющей классики «Cheri, Cheri Lady» легендарной группы Modern Talking. Спасибо Михаилу Гуцериеву за то, что он дал новую жизнь этому суперхиту. Мой образ и музыкальный номер идеально переплетается с настроением песни», — подчеркнул Артур Пирожков.

Настоящая магия происходила с артистами во время съёмочного процесса: Валерия сменила имя и фамилию. В сказке она — Алёнушка Пригожая.

«Я органично ощущала себя в своей роли, и она очень симпатична мне. Особенно хочу отметить остроумность сценарного текста и инновационные технологии, которые сделали картинку нереальной! Самый забавный момент, когда мой партнёр, он же мой муж Иосиф Пригожин, которого я искала всю сказку, наконец-то нашёлся. И вот долгожданный момент воссоединения, мы обнимаемся. Иосиф нечаянно теряет ушной монитор, который в итоге нашли у меня в декольте», — со смехом рассказала народная артистка России Валерия.

Филипп Киркоров единственный герой, который сыграл самого себя в «Новогодней сказке». В мюзикле в его исполнении прозвучали две композиции на стихи Михаила Гуцериева — «Кумир» и «По камням по острым» вместе с автором музыки к песне Викторией Кохана.

«Мы нашли с Михаилом Сафарбековичем общий язык: он чувствует меня, а я его. Он красиво пишет, красиво живёт, он очень творческий человек, произведения которого меня вдохновляют! У него нереальный творческий поток, который не иссякает никогда. Желаю, чтобы этот поток никогда не кончался и вдохновение не покидало его. Я счастлив, что у меня есть такой друг», — рассказал народный артист России Филипп Киркоров.

В сказочный фильм вошло более двадцати хитов на стихи Михаила Гуцериева, которые были отмечены всевозможными наградами и музыкальными премиями. Их исполнили Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Виктория Кохана, Ярослав Сумишевский, Виктория Дайнеко, Александр Иванов, Таисия Повалий, Слава, Артём Качер, Денис Клявер, Жасмин, POLINA и Наталья Гордиенко.

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