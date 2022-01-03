Хиты Михаила Гуцериева украсили телеверсию «Песни года 2021»

1 и 2 января 2022 года на канале «Россия 1» прошла трансляция одного из главных музыкальных событий 2021 года — популярного телевизионного фестиваля «Песня года». Поэт Михаил Гуцериев на протяжении последних лет становится лауреатом телефестиваля.

Дипломами «Песня года-2021» были отмечены 8 произведений на стихи Михаила Гуцериева: «По камням по острым» в исполнении Филиппа Киркорова (муз. Виктория Кохана), «Большая любовь» Николая Баскова и Любови Успенской (муз. Виктория Кохана), «Что с тобой? Как же я?» Стаса Михайлова и Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана), «Туз буби» Натальи Гордиенко (муз. Димитрис Контопулос и Филипп Киркоров), «Теряю сознание» Валерии (муз. Сергей Ревтов), «Не троньте душу грязными руками» Григория Лепса (муз. Андрей Мисин), «Ты не суди меня» Ярослава Сумишевского (муз. Андрей Ктитарев и Алексей Романоф), «Летом на фиесте» Артура Пирожкова (муз. Dieter Bohlen).

Обладательницей специального приза «Успех года» стала композитор Виктория Кохана: песни «По камням по острым», «Что с тобой? Как же я?» и «Большая любовь», написанные на её музыку заняли значимое место в юбилейной фестивальной программе. Получая награду со сцены, композитор поблагодарила своих коллег и зрителей:

«Задача композитора заключается в том, чтобы создавать песни, попадающие в сердца слушателей. Искренне благодарна зрителю за высокую оценку моего творчества».

Особое внимание публики было приковано к главным дуэтам 2021 года: Николая Баскова и Любови Успенской с песней «Большая любовь», Стаса Михайлова и Таисией Повалий с композицией «Что с тобой? Как же я?»

«Я безумно счастлив за авторов этой прекрасной песни, получивших заветные дипломы «Песни года». Я благодарен Михаилу Сафарбековичу за то, что у меня в репертуаре появилась «Большая любовь». Зрители её полюбили — это самая главная награда для всех нас», — поделился эмоциями народный артист РФ Николай Басков.

«Что с тобой? Как же я?» — одна из самых ярких композиций 2021 года, которую написал замечательный поэт и по совместительству мой друг — Михаил Гуцериев. Пусть наше творчество принесёт в новом году много прекрасных совместных работ», — рассказал заслуженный артист РФ Стас Михайлов.

Певица Наталья Гордиенко разыграла карточную партию прямо на сцене «Песни года», где исполнила песню «Туз буби» в сопровождении балета в образах героев главных игральных мастей:

«Композиция «Туз буби» сделала этот год незабываемым! Благодаря доброй энергетике Михаила Сафарбековича, отразившаяся в стихах песни, она подарила мне огромное количество светлых эмоций и открыла новые горизонты в творчестве», — отметила уникальность композиции Наталья Гордиенко.

Филипп Киркоров решил ещё раз повторить маршрут по лабиринту воспоминаний, исполнив композицию «По камням по острым».

«По камням по острым» — уникальная песня. Я благодарен красивой женщине, удивительному композитору Виктории Кохана и, конечно же, автору стихов Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву за эту композицию. Она была создана для людей, которые знают, что такое любовь и что значит её потерять. Именно поэтому она не оставила равнодушным ни одного человека», — рассказал о композиции народный артист РФ Филипп Киркоров.

Участие в концерте Ярослава Сумишевского стало для многих приятным сюрпризом. Сопровождаемый на сцене латиноамериканскими танцовщицами и музыкантами, артист добавил тепла и подарил хорошее настроение в этот зимний вечер.

«Песни про любовь очень близки мне, поскольку я человек романтичный. Композиция «Ты не суди меня» откликнулась внутри, и я исполнил её с огромным удовольствием. Тем более что автором стихов выступил сам Михаил Гуцериев, а саундпродюсером Михаил Шуфутинский», — рассказал о первой работе с поэтом певец Ярослав Сумишевский.

От счастливых событий уходящего года Валерии действительно можно «потерять сознание». Помимо того, что певица стала бабушкой, Валерия много экспериментировала в творчестве и радовала поклонников необычными образами. Главным подарком уходящего года стала композиция «Теряю сознание».

«…Самый мой, лучший мой, для меня…» — этой строчкой я охарактеризую уходящий год. Мы давно работаем с Михаилом Сафарбековичем и каждая новая песня не похожа на предыдущую. В этом и заключается секрет многогранности поэта. Я счастлива, что мой репертуар пополнился произведением о чистой и светлой любви», — поделилась эмоциями народная артистка России Валерия.

Особенный по настроению номер подарил всем собравшимся Григорий Лепс, исполнивший композицию «Не троньте душу грязными руками» на стихи Михаила Гуцериева.

Кульминацией концерта стало выступление Артура Пирожкова с песней «Летом на фиесте» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дитера Болена. Композиция закрепила за собой звание единственного и официального ремейка трека «Cheri, Cheri Lady» группы «Modern Talking». На протяжении всего номера артиста сопровождали танцовщицы в костюмах вишенок. Выступление получилось ярким и дерзким, под стать настроению песни.

Для тех, кто не смог посмотреть трансляцию «Песни года-2021» по телевизору, в социальных сетях GUTSERIEV MEDIA во время новогодних праздников будут выложены номера на песни поэта Михаила Гуцериева.

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