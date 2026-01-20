Премьера новой медицинской драмы «Полная совместимость»

По сюжету, Светлана – жесткий и целеустремленный врач-трансплантолог, закончившая медицинский институт с красным дипломом. Однако при прохождении ординатуры в Санкт-Петербурге, Светлана, отстаивая свои принципы, устроила скандал в больнице, после чего ее распределили в отдаленный провинциальный город Заполярск на Крайнем севере, где остро не хватает медиков.

Теперь героине придется доказывать свой профессионализм среди суровой природы и загадочной атмосферы севера. Она часто сталкивается со сложными пациентами и тяжелым моральным выбором. Не каждый готов согласиться на то, чтобы его близкий стал донором органов, далеко не все понимают важность и срочность работы отделения трансплантологии. Светлане придется находить подход как к новым коллегам, так и к пациентам и их родственникам. Посреди тяжелых испытаний она ищет свой путь и пытается понять, что значит по-настоящему помогать людям и как помочь самой себе.

В ролях: Мария Лисовая, Петр Федоров, Дмитрий Певцов, Семен Молоканов, Светлана Иванова, Валентина Мазунина, Лира Кекеева, Антон Соломатин, Александр Обласов, Валентин Анциферов, Яна Сексте и другие.

Проект был впервые представлен в июне 2025 года на фестивале «Пилот» под названием «Фулл Хаус». Сериал произведен студией «ФУ 24» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).