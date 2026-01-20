Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноПремьера новой медицинской драмы «Полная совместимость»

Премьера новой медицинской драмы «Полная совместимость»

editor
By editor
118
полная совместимость - драма
Фото: PREMIER

По сюжету, Светлана – жесткий и целеустремленный врач-трансплантолог, закончившая медицинский институт с красным дипломом. Однако при прохождении ординатуры в Санкт-Петербурге, Светлана, отстаивая свои принципы, устроила скандал в больнице, после чего ее распределили в отдаленный провинциальный город Заполярск на Крайнем севере, где остро не хватает медиков.

Теперь героине придется доказывать свой профессионализм среди суровой природы и загадочной атмосферы севера. Она часто сталкивается со сложными пациентами и тяжелым моральным выбором. Не каждый готов согласиться на то, чтобы его близкий стал донором органов, далеко не все понимают важность и срочность работы отделения трансплантологии. Светлане придется находить подход как к новым коллегам, так и к пациентам и их родственникам. Посреди тяжелых испытаний она ищет свой путь и пытается понять, что значит по-настоящему помогать людям и как помочь самой себе.

В ролях: Мария Лисовая, Петр Федоров, Дмитрий Певцов, Семен Молоканов, Светлана Иванова, Валентина Мазунина, Лира Кекеева, Антон Соломатин, Александр Обласов, Валентин Анциферов, Яна Сексте и другие.

Проект был впервые представлен в июне 2025 года на фестивале «Пилот» под названием «Фулл Хаус». Сериал произведен студией «ФУ 24» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Предыдущая статья
Произведения скульптуры на выставке Русского музея на ВДНХ
Следующая статья
«Каштанка» и «Мальчик в полосатой пижаме» — самые грустные книги в истории литературы

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru