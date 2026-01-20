В российский прокат выходит проникновенная драма «Мой друг» – вдохновляющая история о силе дружбы, которая способна творить чудеса и дарить надежду даже в самых отчаянных обстоятельствах. Дистрибьютором фильма выступает компания «Ракета Релизинг».

«Мой друг» был отмечен на престижных международных кинофестивалях. Так, картина получила награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии (США) и Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия). Кроме того, была награждена призом жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино (Торонто), а также была признана лучшим фильмом на русском языке на Кинофестивале в Назарете (Израиль).

По сюжету внучка находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит нас в его далёкое детство, в котором двое мальчишек — один, лишённый возможности ходить, и другой, ставший его опорой, — знакомятся, и эта встреча меняет всё.

Чтобы помочь другу поверить в выздоровление, один из них придумывает спасительную сказку про русалку. Перенося вымысел в реальность, он инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых нужно убегать. В этой игре, полной опасностей и волшебства, рождается не только воля к жизни и вера в чудо, но и дружба на всю жизнь.

Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира. А её отголоски, спустя десятилетия, заставят пересмотреть прошлое и задать главный вопрос: чья же это история на самом деле?

В фильме снялись Анатолий Васильев («Сваты», «Экипаж»), Раиса Рязанова («Москва слезам не верит», «Белый Бим Чёрное ухо), Дмитрий Куличков («Дурак», «Брестская крепость») и др.

Главные роли исполнили молодые звезды – Елисей Чучилин («СуперИвановы», «Кибер Иван») и Климентий Кривоносенко («Плагиатор», «Шаляпин»).