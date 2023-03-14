Премьера оперы «Норма» с Хиблой Герзмава в заглавной партии

20, 23 и 25 мая Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представит премьеру оперы Винченцо Беллини «Норма» в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в заглавной партии. Художник-постановщик – Мария Трегубова, дирижер – Кристиан Кнапп.
Хибла Герзмава
Итальянская премьера «Нормы» состоялась 26 декабря 1831 года в миланском La Scala. Через четыре года опера была представлена в России немецкой труппой, а первая постановка была осуществлена в Петербурге в 1837 году. Однако несмотря на известность и популярность, произведение Беллини редко ставится в России, поскольку требует виртуозного владения техникой бельканто, а партия Нормы считается одной из самых трудных в репертуаре сопрано. В истории Музыкального театра не только «Норма», но и сам Беллини прозвучат впервые.
Сценография Марии ТрегубовойИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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