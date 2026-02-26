Премьера остросюжетного детектива «Лепила» с Никитой Панфиловым

В сети состоялась эксклюзивная онлайн-премьера первых эпизодов интригующего детективного телесериала «Лепила», в котором главные роли воплотили Никита Панфилов и Сергей Борисов. Ранее этот проект транслировался на телеканале НТВ.

Сюжетная линия вращается вокруг бывшего выдающегося хирурга Сергея Рашидова, который вынужден скрываться под чужим именем, работая дворником. Обнаружив тяжелораненого представителя криминального мира, он тайно спасает ему жизнь, тем самым оказываясь вовлеченным в опасную игру между враждующими преступными группировками. Теперь главному герою предстоит бороться за выживание, обезопасить себя и вновь сделать сложный моральный выбор, рискуя быть разоблаченным.

Созданием сериала занималась киностудия «Всемирные Русские Студии» по заказу НТВ при содействии онлайн-кинотеатра Иви. Режиссером выступил Денис Карро, а продюсерами — Наталья Лазарева, Юрий Сапронов и Вадим Островский.

В актерский состав вошли Никита Панфилов, Станислав Беляев, Олег Борисов, Роман Грибков, Иван Моховиков, Анастасия Сапожникова, Франя Файзиева, Даниил Толстых и другие.