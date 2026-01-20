Оплата публикаций

Премьера остросюжетной мелодрамы «Омут»

Фото: телеканал «Россия»

Алёна (Александра Никифорова), врач скорой помощи, мечтает о скорой свадьбе и семейном счастье, но ее жених Кирилл (Владимир Курцеба) пропадает, повесив на нее огромный долг. Чтобы расплатиться с бандитами, Алёна устраивается сиделкой в богатую усадьбу Ветровых – ухаживать за главой семьи Виктором (Николай Чиндяйкин), строительным магнатом, перенесшим инсульт. В доме Ветровых она знакомится с Павлом (Всеволод Болдин), сыном Виктора. Между ними сразу проскакивает искра. Но не все члены семьи рады появлению девушки. Хозяйка дома Людмила (Татьяна Лютаева) и сестра погибшей жены Павла, Оксана (Анастасия Стежко), мечтающая завоевать его любовь, строят интриги против Алёны. А вскоре в усадьбе начинают происходить странные события, за которыми следует череда проблем, неприятностей и смертей.

«Съемки проекта «Омут» выдались непростыми и проходили в несколько этапов. Всего у нас было более 70 смен. Сначала мы снимали осень, потом в декабре выпал пушистый снег, а дальше вдруг исчез. И поэтому, когда в конце января мы приступили к новому блоку, приходилось как-то выкручиваться, дорисовывать снег. По первому образованию я актер, точно понимаю актерскую кухню, могу помочь и объяснить, как вести ту или иную сцену. Меня актеры любят, те, кто со мной работал, с удовольствием делают это вновь. Мы долго мучились с кастингом, но ансамбль в итоге вышел потрясающий. Раньше уже работал с Татьяной Лютаевой, Всеволодом Болдиным, Владимиром Стержаковым. На съемках «Омута» познакомился с Александрой Никифоровой, Владимиром Курцебой и Анастасией Стежко. В итоге все актеры сдружились на площадке, работали всегда весело и с азартом. Знаю, что многие дружат до сих пор. Сериал «Омут» предполагает много неожиданных моментов, переходов, новых течений. Желаю всем зрителям приятного просмотра и хорошего впечатления», — рассказал режиссер Евгений Сологалов.

