«Мистер Ноготь»: Александр Робак открывает салон красоты

Комедийный сериал «Мистер Ноготь» производства компании Russian Code выходит в эфир. Главную роль — автора самой миниатюрной матрёшки, решившего стать мастером по маникюру, — исполнил Александр Робак.

По сюжету в один день опытный мастер Семага теряет работу в цехе, а его жена (Анастасия Панина), напротив, получает повышение. В это время дочь считает отца скучным скуфом, и только сын гордится папой. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи и найти новое призвание Семага открывает маникюрный салон с другом Антохой (Алексей Корсуков). Уверенный, что с ногтями справится так же легко, как с матрёшками, герой попадает в мир женщин, гелей и лаков, который меняет его больше, чем он мог себе представить.

«В жизни каждого человека наступают кризисы, когда вдруг понимаешь, что становишься никому не нужным, хотя ещё полон сил и желания работать. Есть два пути: смириться и настроить себя на завершение пути или начать новое и найти в этом смысл жизни. Мой герой выбирает второе», — считает Александр Робак. На съёмках актёр хоть и воспользовался помощью дублёра — мастера по маникюру, но в процессе и сам освоил базовые техники. «Много нового узнал и стал разбираться в терминологии этого ремесла, — вспоминает он. — На самом деле хорошо написанный сценарий, прекрасно раскрывающий мир маникюрного дела, быта и взаимоотношений персонажей в этом мире».

Кроме освоения техники маникюра, его ждали и другие испытания: перед съёмками актёр повредил руку. Чтобы скрыть травму, в кадре он снимал бандаж и, несмотря на боль, стойко продержался до конца проекта. Также в одной сцене ему пришлось сниматься лёжа в гробу. «В приметы не верю, но сказал, что без бутылки водки в гроб не лягу, — делился он. — На самом деле был бы гроб в декорациях — это одно. Но мы снимали в реальном салоне ритуальных услуг, которое находится на кладбище. Ближе к концу смены темнело, а когда находишься на кладбище в гробу и темноте, так себе удовольствие».

Над сценарием работали участники команды КВН «Радио Свобода», которые в процессе и сами впервые сходили на маникюр. «Мы поняли, что это не только эстетично, но и релакс для тела и души, на чём и строится большая часть юмора в сериале. Ведь простому работяге с завода тяжеловато коммунициировать с клиентками в таком расслабленном ключе: поддерживать беседу, обсуждать женские проблемы и сплетни», — рассказывают авторы сценария Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов.

Сам маникюрный салон воссоздали в жилом помещении, которое отремонтировали и наполнили специальным реквизитом, в том числе вывеской в виде матрёшки. Натурные сцены, включая поездку Семаги и его жены на мотоцикле, снимали в Ярославле, где родились сценаристы и учился в театральном институте Александр Робак. «Сцена с мотоциклом — одна из самых запоминающихся. Было очень холодно, но мы прокатились по красивым местам города и пригорода и получили колоссальное удовольствие. Здесь же вкусным ужином у реки отметили «экватор» — середину проекта. Александр пригласил поваров, и они приготовили для нас вкуснейшие плов и шашлыки», — вспоминает Анастасия Панина.