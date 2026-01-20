Интуиция против логики в мистической мелодраме «Менталистка»

Главные роли в проекте исполнили Александра Никифорова и Макар Запорожский, режиссерское кресло занял Руслан Паушу. Производством сериала занималась кинокомпания 1-2-3 Production по заказу ТВ-3.

По сюжету психолог Полина Михайлова обладает необычным даром: она способна видеть прошлое, когда прикасается к людям и предметам. Скрывая правду об экстрасенсорных способностях, Полина выдает их за профессиональные навыки менталиста и устраивается работать в полицию, чтобы выйти на след своей пропавшей сестры. Напарником героини становится капитан Игорь Ветров — рациональный следователь и убежденный скептик, не верящий в мистику. Однако каждое новое дело, которое он ведет вместе с Полиной, заставляет его усомниться в своих убеждениях.

Проект выделяется не только жанровым сочетанием, но и визуальным решением: для создания особой атмосферы съёмочная группа использовала советскую оптику, экспериментировала с монтажом и образами, усиливающими ощущение погружения в чужое прошлое.

Помимо Александры Никифоровой и Макара Запорожского в сериале сыграли Никита Мареев, Максим Дромашко, Лариса Капустина, Вера Новикова, Евгения Синицкая, Давид Колчин, Эля Жукова, Дарья Вдовик, Владимир Ляхов. Также в камео появятся Анна Хилькевич, Саша Стоуна, Владимир Селиванов и Анжелика Стубайло.

«Ничего более оригинального, чем жизнерадостная менталистка, расследующая преступления, вы не найдёте на нашем ТВ. Она не волшебница — ей приходится скрывать свой дар и пользоваться навыками менталиста, психологией, общением с людьми. Дар помогает, но одного его недостаточно, и для нас было принципиально важно сохранить этот баланс», — рассказал режиссер Руслан Паушу.