Премьера спектакля-невидимки «Белые Ночи» на сцене театра им. М. Булгакова

29 и 30 апреля 2022 в Музее-театре «Булгаковский Дом» зрителей ждет уникальный спектакль-невидимка «Белые ночи», который перенесет в мир одноимённой повести Ф.М. Достоевского. Вход в другую реальность возможен только закрытыми глазами, чтобы по-настоящему увидеть действо зрение не понадобится.

Мечтатель и неразделенная любовь, разбитое сердце и обретенное счастье на дождливых улочках Петербурга XIX века — рука об руку с главными героями зритель пройдет по душещипательной истории.

Это совершенно новый формат спектакля, который каждый зритель сможет ощутить и прочувствовать в прямом смысле этого слова: гости погружаются в темноту и «смотрят» спектакль, благодаря своим ощущениям, воспринимая мир при помощи чувств.

Актеры и зрители находятся в равных условиях, что позволяет наиболее полно погрузиться в историю. Абсолютно всё действие происходит в полной темноте для участников, что позволяет раскрыть свои новые ощущения, ресурсы и возможности восприятия пространства и внешнего мира. Доверясь миру внутреннему, подсознанию и чувствам вы раскроете себя в более широком плане.

«Спектакль-невидимка «Белые ночи» создан при поддержке Благотворительного фонда «Анастасия». В репертуаре Театра Булгакова много лет с успехом идёт спектакль-невидимка «Чучело» по повести Владимира Железнова. И в этом году мы решили создать новый уникальный невидимый спектакль», — рассказывает исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова.

Всего 40 человек смогут отправиться в путешествие в Петербург глазами Достоевского и за полтора часа спектакля прожить жизни героев повести.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

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