Премьера спектакля «Потоп» в Театре V

Очередная весенняя премьера московского «Театра V» — драматический одноактный спектакль с элементами кабаре «Потоп» (по мотивам одноимённой пьесы Х. Бергера, автор сценической версии и режиссёр А. Корнилов).

Действие разворачивается в небольшом баре крупного американского города на берегу реки Миссисипи, где несколько постоянных посетителей пережидают внезапно начавшуюся бурю, которая перерастает в большое наводнение. Слухи о том, что плотина, сдерживающая реку, не выдержит и вода накроет весь город — подтверждаются обрывом телефонной линии и отключением электричества. Новость о неизбежной гибели разительно меняет поведение изолированных от мира людей, с которыми происходят удивительные метаморфозы: разделяемые множеством социальных преград (статусом, взглядами и даже открытой враждой друг к другу) они объединяются, заводят дружеские отношения, признают собственные ошибки и объясняются в любви. Но, на диалогические откровения, искренность и любовь — остаётся всё меньше и меньше времени: потоп приближается всё ближе и ближе…

Несмотря на то, что действие спектакля разворачивается в начале прошлого века, материал звучит остро и живо. Темы «преображения перед лицом смерти» и «духовного рождения человека» — способны взволновать любого зрителя.

Кроме того, сюжет пьесы Бергера отдалённо напоминает нам рассказ о «всемирном потопе» присутствующий во многих религиозных текстах. Подобное сходство подмечает и один из персонажей пьесы, сравнивая своих собратьев по несчастью со зверьми, попавшими на Ноев ковчег. Отличие в том, что в «ковчеге» театра «V» — собрались не благословенные Богом «каждой твари по паре», а по сути неудачники, выброшенные на обочину быстро развивающегося ХХ века. Неожиданный потоп срывает с этих людей ярлыки: больше не нужны профессии и связи, идеологии, статусы и прошлые обиды — неважны, а значит нет соперничества, вражды, непонимания и предрассудков.

Словно учёный, поместивший подопытных в замкнутое пространство, автор пьесы исследует человеческую природу. Герои становятся добрее, внимательнее друг к другу и в конце концов объединяются перед лицом опасности, решив встретить смерть весело и гордо: в дружбе, любви и доверии. Герои спектакля, обращают свои действия в целый манифест: бушует ли зло за окном или нет — нам всё равно, ведь нам не нужны причины чтобы оставаться людьми, быть вместе, заодно; выбор стоит только за нами — разрывать или скреплять единую цепь между нами… Смогут ли герои спектакля пережить хтонический ужас и не разорвать «единую цепь» — зрители московского театра «V» смогут узнать на премьере спектакля «Потоп».

Пьеса «Потоп» была написана в 1908 году шведским писателем и драматургом Хеннингом Бергером. В 1915 году Евгений Вахтангов поставил «Потоп» в 1-й Студии МХТ (1-я постановка пьесы в России). Роль Фрезера в том спектакле сыграл Михаил Чехов.

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