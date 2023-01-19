Премьера второго сезона мистического сериала «Территория» состоялась в кинотеатре «Художественный»

Сегодня в онлайн-кинотеатре PREMIER вышли две первые серии второго сезона мистического сериала «Территория», а вчера вечером в кинотеатре «Художественный», при полном аншлаге, прошла его светская премьера.

Помимо исполнителей главных ролей Андрея Мерзликина, Алексея Розина, Анастасии Чистяковой, Ксении Отиновой, Клавдии Коршуновой, на премьеру пришли: Лиза Моряк, Соня Присс, Ольга Кузьмина, Елизавета Ищенко, Анастасия Резник, Егор Губарев, Михаил Кремер, Вячеслав Чепурченко, Дмитрий Журавлев, Аристарх Венес, Софья Лебедева, Ольга Виниченко, Никита Дювбанов, Сергей Гинзбург, Александр Мартынов, Анастасия Талызина, Яна Енжаева, Елизавета Базыкина, Федор Рощин и другие.

Сериал «Территория» создан в жанре фолк-хоррора, его первый сезон вышел на PREMIER и ТНТ в 2020 г. Производством проекта занимается компания Good Story Media, которая впервые на российском телевидении использовала коми-пермяцкую мифологию, легенды и поверья Урала при создании сериала. Все съемки «Территории» проходили непосредственно в Прикамье.

Напомним, в первом сезоне «Территории» главный герой Егор Чудинов (Глеб Калюжный) отправляется вместе со своим дядей Николаем (Андрей Мерзликин) на поиски родителей, загадочным образом пропавших в экспедиции в Пермском крае. Вместе со случайными попутчицами студентками Таней (Ксения Отинова) и Надей (Анастасия Чистякова) они продвигаются вглубь территории, которая живет по своим законам. Здесь Егору пришлось поверить в существование икотки, шаманов и колдунов. Финал истории оставил много вопросов.

Во втором сезоне главным героям предстоит путешествие в параллельный мир, где они будут не только противостоять духам, но и разбираться со своими слабостями и страхами, в том числе самым главным — страхом смерти. Новый сезон состоит из 8 серий и получил слоган «Между мирами».

Исполнитель главной роли Егора Чудинова – Глеб Калюжный не смог присутствовать на премьере, но прислал видеообращение, в котором поблагодарил партнеров по съемочной площадке, а зрителей заверил, что второй сезон понравится им еще больше.

Со сцены «Художественного» проект представили заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, генеральный продюсер и сооснователь Good Story Media Антон Щукин, режиссер Динар Гарипов и актер Андрей Мерзликин.

Заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов:

– Мне кажется, сегодня мы поставили рекорд по количеству людей на сцене — это очень здорово! Онлайн-кинотеатр PREMIER гордится тем, что мы имеем возможность работать с очень талантливыми авторами и творческими группами и выпускать такие проекты, как «Территория».

Генеральный продюсер проекта и сооснователь Good Story Media Антон Щукин:

– В прошлом году мы вышли на финишную прямую приобретения сериала «Территория» Netflix. Слава Богу, этого не произошло — иначе как бы мы посмотрели этот сериал? Сейчас мы можем его увидеть на родном PREMIER. Огромное спасибо всем актерам, режиссеру Динару Гарипову, креативному продюсеру Тимофею Шарипову и сценаристу Ирине Накаряковой. Первый сезон мы делали 6 лет, а второй выпустили всего за 1,5 года. В этом году Пермь отмечает свое 300-летие, и мы посвящаем второй сезон этому событию. Надеемся, что как можно больше людей захотят посетить этот удивительный край.

Креативный продюсер Тимофей Шарипов:

– «Территория» - проект, который взял очень много сил у людей, которые его создавали - они все на сцене. Очень надеюсь, что им это вернется удовлетворением от проделанной работы. Спасибо всем актерам за эту очень сложную, но самоотверженную работу. Спасибо Пермскому краю за вдохновение и отзывчивых людей. Спасибо моим любимым Коми-пермякам за возможность существования этого проекта.

Сегодня вышли первые две серии нового сезона, далее будет выходить по одной серии в неделю. Финал сезона – 2 марта. Второй сезон не станет заключительным — по словам Антона Щукина проект «Территория» изначально задумывался как трилогия и уже сейчас идет работа над написанием сценария третьего сезона.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.