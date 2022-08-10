Режиссер Юрий Быков присоединился к агентству талантов Talents by Action (группа Компаний ГПМ КИТ, входит в «Газпром-Медиа Холдинг») в качестве актера.

«За последнее время я получил несколько приличных актерских предложений и задумался, что, может быть, недостаточно уделяю внимания профессии, с которой начинал, на которую учился во ВГИКе, в которой у меня были одни из первых успехов. В частности, «Ника» за роль капитана Коршунова в «Майоре». Возможно, я вошел в тот возраст, в котором я стал как артист интересен. Не хочу распыляться, не хочу отвлекаться от основной своей профессии – режиссерской, не хочу ставить в приоритет бесконечные конвейерные съемки. Но с большим удовольствием работаю с людьми, которым я действительно нужен как артист в проектах, где есть что играть. Скажем так: я не назначаю актерскую профессию своей основной и главной, но готов рассматривать предложения и работать в картинах, где действительно есть серьезная глубокая драматургия, есть чего ковырять и над чем работать. С режиссерами, которые действительно хотят создать что-то интересное, большое и глубокое», – говорит актер, режиссер, сценарист и продюсер Юрий Быков.

От работы с агентством я жду какой-то конкретики и определенности. Когда не ты блуждаешь по рынку в качестве артиста, потому что мне при моей режиссерской профессии, при моей занятости – это совершенно не нужно. А когда профессиональные люди, понимая твои возможности, твой диапазон, твое амплуа – занимаются тобой, продвигают, ищут проекты, предлагают, убеждают или разубеждают. Работают над твоей актёрской реализацией профессионально и занимаются тобой так, чтобы у тебя оставалось время на все остальные очень важные творческие вещи».

Агентством Talents by Action руководит директор департамента специальных проектов ГПМ КИТ Екатерина Уруру (Дубровская). Стратегическими партнерами агентства стали компания 1-2-3 Production и онлайн-кинотеатр PREMIER. Агентство занимается привлечением и продвижением как состоявшихся талантов, так и начинающих кинематографистов в киноиндустрии и разрабатывает маркетинговую стратегию для каждого клиента.

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