PREMIER показал первые кадры сериала Алексея Голубева про постапокалиптический мир

28 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера научно-фантастического сериала о постапокалиптическом мире «Наследие».

Премьера первой серии состоялась на закрытом показе в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Режиссером-постановщиком и креативным продюсером «Наследия» выступил Алексей Голубев, за производство сериала отвечает компания «MAG Film».

По сюжету на Земле произошла катастрофа, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.

Картина побуждает задуматься не только о будущем наших детей, но и всего человечества: каким оно будет, какие моральные ценности будут актуальны всегда, а какие перестанут существовать.

«Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации. Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнуться? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление? Как развернется проблема отцов и детей в мире, где эти роли очень условны. На мой взгляд, у нас получился сериал-предостережение, но без лишнего морализаторства», – рассказывает режиссер и креативный продюсер проекта Алексей Голубев.

В главных ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артём Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Татьяна Меженцева, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук, Евгений Шварц, Святослав Королёв, Константин Белошапка, Полина Крикунова, Фёдор Гамалея, Анар Халилов, Давид Ниамеди и другие.

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