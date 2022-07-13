К 85-летию Андрея Кончаловского в повторный прокат выходит его фильм «История Аси Клячиной»

11 августа в повторный кинотеатральный прокат выходит отреставрированная копия легендарной картины режиссёра Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (другое название – «Асино счастье», 1967). 6 августа в Москве в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоится специальный показ фильма и встреча с Андреем Кончаловским. Дискуссию после фильма будет вести историк кино, киновед, переводчик, доктор философии (PhD), редактор журнала «Искусство кино» Наталья Рябчикова. Также к прокату приурочено издание книги «История Аси Клячиной. (Не)повторимая» под редакцией журнала «Искусство кино».

В широкий прокат «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вышла только в 1987 году и была с восторгом принята зрителями. Фильм получил приз международной ассоциации кинокритиков на Берлинском кинофестивале в 1988 году, а также две премии «Ника»-1989» в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий».

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (другое название «Асино счастье») — шедевр Андрея Кончаловского, снятый в 1967 году, однако вышедший в прокат только 20 лет спустя. Это история любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутёвому шоферу Степану. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где-то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьёзно влюбленный в нее мужчина. Но Ася его отвергает…

Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты жители села. Сценарий был написан сценаристом-дебютантом Юрием Клепиковым. Кончаловский познакомился с ним еще в 1964 году на съемках своего дипломного фильма «Первый учитель».

«Когда я начинал «Асю Клячину», подумалось: «А что, если снять сюрреалистическую сказку в хроникальной манере?» Что и получилось. Мое подсознательное желание зафиксировать в «Асе Клячиной» правду человеческого существования, как я теперь понимаю, было абсолютным вызовом обществу, давно привыкшему ко лжи», — вспоминает режиссёр Андрей Кончаловский об идее фильма. Кончаловский говорил, что хотел запечатлеть на пленку неприхотливое течение жизни. В то время они с Андреем Тарковским много думали о принципах изложения сюжета. Воздействие «Аси…» на искушённого зрителя можно объяснить тем, что простая жизнь в ней пронзает своей болью, своей нищетой, своей замороженностью.

Съёмки были очень непростыми. Снимать обычных людей с одной камеры было трудно, новоиспечённые артисты поневоле начинали что-то изображать, пытались играть свою роль. А этого Кончаловскому совсем не хотелось. Поэтому режиссёр принял решение снимать с трёх камер, словно осторожно подглядывать за своими персонажами. Так местами картина стала документальной хроникой жизни советского села с долгими монологами жителей о жизни, о фронте, о войне.

По словам критика Андрея Плахова, «Кончаловский впоследствии показал себя мастером на все руки – от элегий до голливудского экшена. А код этой универсальности заложен во второй (и лучшей) картине режиссёра — «Истории Аси Клячиной». Документальная мелодрама — сочетание почти немыслимое». Уникальный центральный женский образ в исполнении бесподобной Ии Саввиной соединяет в себе поразительную цельность, странность, нежность.

Фильм вышел на экраны в 1967 году, был показан худсовету и лег на полку. Актриса Ия Саввина вспоминала: «Многие сцены советское начальство требовало вырезать. Например, всю роль деда Тихомира. Я, разговаривая с Кончаловским по телефону, сказала: вырежь меня до кадра, всю абсолютно. Но не трогай деда! Потому что это — счастье».

Города проката картины будут объявлены ближе к дате премьеры.

«История Аси Клячиной» выходит в прокат при поддержке киноконцерна «Мосфильм» и Фонда Андрея Кончаловского.

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