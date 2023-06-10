PREMIER раскрыл дату выхода комедийного сериала «Тяни, Сундук»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил дату выхода нового оригинального комедийного сериала «Тяни, Сундук», который станет спин-оффом популярного проекта «Зема». Первые серии проекта выйдут на видеосервисе уже 6 июля. Кинокомпания также представила постер нового сериала.

По сюжету сериала, простой парень по кличке Сундук решает озаботиться экологическими проблемами своей провинции. Местный водоем загрязнен мусором, а власть заняла позицию «не вижу проблему – нет проблемы» и не решает вопрос. Чтобы очистить водоем в родном городе, Сундук решает устроить чемпионат по рыбалке мусора. Неожиданно соревнование становится популярным, но Сундук наживает врага в лице владельца свалки.

– Сундук - очень колоритный персонаж из сериала «Зема», и нам захотелось раскрыть его для зрителя. Я сам рыбак, часто выезжаю на природу, поэтому история про замусоренные водоемы и проблемы экологии мне знакома не понаслышке. У нас получился очень добрый сериал, семейный. Уверен, что каждый, кто посмотрит его, отлично проведет время, отдохнет и посмеется, - говорит Денис Сундуков, исполнитель главной роли

Роли в сериале исполнили: Денис Сундуков, Захар Савченко, Мария Абрамова, Полина Ряшко, Василиса Макарова, Владимир Афанасьев, Евгения Розанова.

Режиссером проекта стал Вадим Валлиулин, сценаристом – Семен Молоканов. Производством занималась одна из самых успешных региональных кинокомпаний «Пензфильммаш», созданная Семеном Молокановым и Антоном Карпушкиным в Пензе.

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