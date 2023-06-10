PREMIER показал трейлер исторического сериала Сергея Минаева о междоусобных войнах древней Руси и Смутном времени

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Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер нового документального сериала журналиста и историка Сергея Минаева «История России», снятого эксклюзивно для видеосервиса. В проекте использованы технологии дополненной реальности, а также анимация, воссоздающая события истории России допетровской эпохи.

история россии - сергей минаев

Документальный проект охватывает 470 лет или почти пять веков истории России до правления императора Петра I. Сериал состоит из 30 серий, разделенных на несколько исторических эпох, и детально разбирает годы правления князя Александра Невского, набеги монголо-татар, междоусобные войны князей, правление Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, а также Смутное время и приход к власти династии Романовых.

– «История России» — это один из самых кропотливых проектов, который мы когда-либо делали. Дело в том, что мы захотели взять зрителя за руку и провести его через эпохи: от Александра Невского до Петра Первого. И впервые решили это сделать, опираясь на технологии дополненной реальности. Наша команда, включающая исторических консультантов, много времени провела за изучением того, как выглядели те или иные места, о которых будет вестись повествование, а команда профессиональных диджитал-разработчиков с точностью воссоздала всю фактуру. Для полного погружения мы задействовали также профессиональных художников-постановщиков и реконструкторов, которые специально для проекта занимались созданием декораций и реквизита, включающего в себя и исторические орудия, и даже настоящие торговые ряды, которые когда-то располагались прямо на Красной площади.

Открою вам еще один небольшой секрет: поскольку проект мы снимали, когда на улицах города еще лежал снег, нам фурами в Москву пришлось вести настоящую траву. Порядка пяти тонн использовали для создания одной из локаций. Что касается работы с материалами, на которые мы опирались, когда писали сценарии, то это и работы известных историков, и летописи, и даже изучили Царский титулярник – рассказывает продюсер проекта, российский писатель, сценарист Сергей Минаев.

Сериал «История России» снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект выйдет на PREMIER эксклюзивно 12 июня ко Дню России и станет пятым документальным проектом Сергея Минаева, эксклюзивно представленном в онлайн-кинотеатре PREMIER. Ранее линейку образовательных проектов видеосервиса пополнили документальные сериалы Минаева «Цвет истории», «Уроки войны», «Девяностые» и «Нулевые».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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