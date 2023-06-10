PREMIER показал трейлер исторического сериала Сергея Минаева о междоусобных войнах древней Руси и Смутном времени

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер нового документального сериала журналиста и историка Сергея Минаева «История России», снятого эксклюзивно для видеосервиса. В проекте использованы технологии дополненной реальности, а также анимация, воссоздающая события истории России допетровской эпохи.

Документальный проект охватывает 470 лет или почти пять веков истории России до правления императора Петра I. Сериал состоит из 30 серий, разделенных на несколько исторических эпох, и детально разбирает годы правления князя Александра Невского, набеги монголо-татар, междоусобные войны князей, правление Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, а также Смутное время и приход к власти династии Романовых.

– «История России» — это один из самых кропотливых проектов, который мы когда-либо делали. Дело в том, что мы захотели взять зрителя за руку и провести его через эпохи: от Александра Невского до Петра Первого. И впервые решили это сделать, опираясь на технологии дополненной реальности. Наша команда, включающая исторических консультантов, много времени провела за изучением того, как выглядели те или иные места, о которых будет вестись повествование, а команда профессиональных диджитал-разработчиков с точностью воссоздала всю фактуру. Для полного погружения мы задействовали также профессиональных художников-постановщиков и реконструкторов, которые специально для проекта занимались созданием декораций и реквизита, включающего в себя и исторические орудия, и даже настоящие торговые ряды, которые когда-то располагались прямо на Красной площади.

Открою вам еще один небольшой секрет: поскольку проект мы снимали, когда на улицах города еще лежал снег, нам фурами в Москву пришлось вести настоящую траву. Порядка пяти тонн использовали для создания одной из локаций. Что касается работы с материалами, на которые мы опирались, когда писали сценарии, то это и работы известных историков, и летописи, и даже изучили Царский титулярник – рассказывает продюсер проекта, российский писатель, сценарист Сергей Минаев.

Сериал «История России» снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект выйдет на PREMIER эксклюзивно 12 июня ко Дню России и станет пятым документальным проектом Сергея Минаева, эксклюзивно представленном в онлайн-кинотеатре PREMIER. Ранее линейку образовательных проектов видеосервиса пополнили документальные сериалы Минаева «Цвет истории», «Уроки войны», «Девяностые» и «Нулевые».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.