В Москве откроют мемориальную доску в честь легендарного директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой

В центре столицы откроют мемориальную доску выдающемуся ученому-искусствоведу Ирине Антоновой. Более 50 лет она возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Церемония пройдет 20 марта по адресу: Покровский бульвар, дом 14/5. В ней примут участие коллеги и родственники Ирины Александровны, а также жители района, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить ее память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

На мемориальной доске изображен портрет Ирины Антоновой в профиль на фоне фрагмента колоннады главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Нижняя часть выполнена в виде ступеней, что символизирует ее профессиональный путь. Автором проекта стал академик Российской академии художеств народный художник России скульптор Георгий Франгулян.

Ирина Антонова — выдающийся ученый-искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доктор искусствоведения, академик Российской академии образования и Российской академии художеств, ветеран Великой Отечественной войны.

Недавно в Москве установили мемориальную доску Герою Советского Союза летчику-истребителю Евгению Пепеляеву на Зеленом проспекте. На Московском доме ветеранов появилась мемориальная доска генерал-лейтенанту авиации ветерану боевых действий Вячеславу Михайлову. Кроме того, мемориальные доски открыли на Ленинградском проспекте Герою Советского Союза гвардии полковнику Ивану Злыденному, а также на Новопесчаной улице дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову.

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