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Домой366INFO.RUПресс-конференция по случаю XIV Московского международного фестиваля искусств «Традиции и Современность» прошла...

Пресс-конференция по случаю XIV Московского международного фестиваля искусств «Традиции и Современность» прошла в Москве

editor
By editor
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традиции и современность
Фото © ИА «Россия сегодня»

26 февраля 2025 года в информационного агентстве «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, освещающая открытие XIV Московского международного фестиваля искусств «Традиции и Современность». Фестиваль пройдет в трех престижных локациях: Гостином дворе, ЦВЗ «Манеж» и Международном выставочном комплексе ART-SPACE.

Перед журналистами выступили: Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Алимов А.С.; Начальник Управления общественной дипломатии Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Торубарова Е.Г.; Руководитель Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства Киселева В.Н.; Советская и российская киноактриса, народная актриса РСФСР Белохвостикова Н.Н.; Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мельников А.В.; Исполнительный директор Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства Данилюк Л.А.; Представители международного культурного сообщества.

Подчеркивалось, что миссия фестиваля – это сохранение всемирного культурного наследия, укрепление международных связей и сотрудничества посредством искусства, свободного от геополитических разногласий. Фестиваль призван продемонстрировать всю многогранность мирового искусства, отвергая цензуру и сохраняя культурные коды участников, представляя новые веяния и направления современной культуры в едином выставочном пространстве.

Спикеры единодушно поддержали инициативу Фонда о привлечении к участию представителей американского континента и европейских стран. Алимов А.С. и Торубарова Е.Г. выразили готовность содействовать информированию зарубежных художников, видя в этом возможность построения мостов взаимопонимания и демонстрации открытости России к культурному обмену.

Участники пресс-конференции поделились своими впечатлениями от предыдущих фестивалей, высоко оценив их вклад в развитие как российского, так и международного искусства. Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность», проводимый с 2007 года, объединил более 6990 галерей и художников из более чем 60 стран и 72 регионов России, 371 российских и зарубежных участников были награждены премией «ВЕРА». Белохвостикова Н.Н. и Мельников А.В. особо отметили роль фестиваля в поддержке отечественных художников, российской культуры и общества в целом. Отмечено, что участие в Фестивале — это хороший повод для каждого художника заявить о себе всему миру, быть занесенным в каталог Фестиваля и шанс стать лауреатом международной премии в области искусств «ВЕРА», которая присуждается международным компетентным и независимым жюри в десяти номинациях.

Это красочное и незабываемое мероприятие, которое станет украшением Москвы в начале лета 2025 года. К сотрудничеству приглашаются меценаты, спонсоры, арт-институции и все, кому созвучна тема искусства.

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