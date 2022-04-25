Пресс-конференция, посвященная выставке «Незабываемые», прошла в ТАСС

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная новой выставке «Незабываемые». Она откроется в Серпуховском историко-художественном музее 29 апреля. Выставка посвящена женским образам в творчестве художников XVII-XX вв.

В пресс-конференции приняли участие министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова, директор музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева и заместитель директора по научной работе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева.

«Серпуховский музей имеет самую большую коллекцию собраний – 45,5 тыс. единиц. Вот мы представляем очередной важный проект, который важен двум реперным точкам. Первое – это русские художники. Мы вот сейчас, как и в «Новом Иерусалиме» показываем богатство наших художников. И второе – это образ женщины. Мне кажется, в нашем сложном мире женщина по натуре своей – миротворец и созидатель», — сообщила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Она пояснила, что таким образом возникла идея межмузейного проекта показать через эпохи и культуры образ женщины, и музеи в Подмосковье объединились вокруг одной общей линии. Так, в Мелихово пройдет фотовыставка, а музей «Зоя» представляет выставку «Она и космос».

«Все наши музеи исследуют свою близкую тему. Теперь мы говорим не просто съездить в культурный объект, а пропутешествовать. То есть не пролететь «Москва – Серпухов», а пропутешествовать, останавливаясь и что-то еще смотря. Нам есть, что показать, и есть, где вкусно перекусить», — резюмировала министр.

Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова отметила, что учреждение не в первый раз организует большие выставочные проекты. К участию привлекаются коллекции из других музеев.

«До этого мы привлекали региональные коллекции и знакомили с их богатством. Это первый опыт сотрудничества с московским музеем, и ключевой партнер в выставке «Незабываемые» – это столичный музей Тропинина», — сказала Алейникова.

Она отметила, что в процессе работы над выставкой женская тема была намечена сразу. Серпуховский музей богат произведениями русских художников, а в музее Тропинина собрана большая коллекция работ художников XIX века. Также будут представлены работы иностранных художников, братьев Маковских, Ерошенко.

Директор музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева подчеркнула, что из музея для выставки «Незабываемые» было передано 45 произведений искусства, относящихся к периоду русского романтизма.

«Это первый межмузейный проект Москвы и Московской области, такой сложносочиненный проект, — уточнила она. – Это уникально и важно: во-первых, идет своеобразное движение фондов, а во-вторых, это ценный материал для научных исследований».

На пресс-конференции было отмечено, что выставочный проект принимает участие в проекте «Пушкинская карта».

«Все наши выставки и музеи участвуют в проекте «Пушкинская карта». Она действует везде. Ограничений никаких нет, можно купить заранее билет онлайн. Можно приехать туда и купить на месте билет, я думаю будет такая возможность. Все у нас работает, всех мы ждем», — сказала Елена Харламова.

Выставка «Незабываемые» продлится до 21 августа 2022 года.

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