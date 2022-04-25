Год Петра I в Коломенском и на Измайловском острове

В год 350-летия со дня рождения великого реформатора, легендарного императора Петра I музей-заповедник «Коломенское» подготовил обширную программу для посетителей. В ней собраны выставки и художественно-экскурсионные программы, квесты и лекции, художественный конкурс и многое другое.

КОЛОМЕНСКОЕ

22 апреля для посетителей открывается Голландский Домик Петра I. Точная копия здания из Заандама, небольшого городка вблизи Амстердама, расположена на берегу реки Жужи. Постройка была подарена Коломенскому Королевством Нидерландов в 2013 году. Строение воспроизводит размеры и объемы подлинного дома, в котором Петр жил в 1697 году, обучаясь кораблестроению. Внутри сохранены историческая планировка и оформление интерьеров, есть камин и спальная ниша. Подлинный Домик был построен в 1632 году из старых корабельных досок. В конце XVII века в нем жил кузнец Герри Кист, знакомый Петру I по работе на воронежских верфях. Сейчас в Голландском Домике размещена экспозиция, которая рассказывает об истории Великого посольства – дипломатической миссии России в Западную Европу, предпринятой Петром I в 1697-98 гг.

Домик Петра I – единственный в Москве мемориальный музей, посвященной царю-реформатору. Он был построен в 1702 году на небольшом острове Маркове в устье Северной Двины и гордо именовался дворцом, несмотря на свой небольшой размер и схожесть с простой крестьянской избой. Петр прожил в нем два летних месяца, контролируя возведение Новодвинской крепости. Затем Домик перенесли внутрь крепости, после несколько раз перестраивали, а в 1877 году он оказался в Архангельске. В 1932 году сильно обветшавший Домик собирались уже снести, но благодаря усилиям основателя и первого директора Коломенского – легендарного Петра Барановского – он был спасен и перевезен в Москву, где и находится по сей день.

Сегодня все желающие могут пройти по комнатам Домика с его низкими потолками и тесными дверными проемами и познакомиться с выставочным проектом «Строитель, плаватель, Герой…». Экспозиция воссоздает интерьер начала XVIII века и знакомит с разносторонними интересами Петра I. Обратите внимание на гвоздь в сенях, обозначающий меру роста Петра I (2 м. 4 см.), и отпечаток кисти руки императора – копию с оттиска 1707 года.

Неподалеку расположена Дубовая роща, возраст которой, как считают ученые, от 400 до 600 лет. Эти деревья помнят Петра Алексеевича, которого, по преданию, именно здесь обучал грамоте его дядька Никита Зотов: «Сей дуб присутствием Петровым украшался // Отец Отечества по оным просвещался», – написал в XVIII в. об этих деревьях поэт Александр Сумароков. К юбилейному году сотрудники Коломенского прорастили желуди с Петровских дубов и несколько потомков исторических деревьев будут разыграны в социальных сетях музея-заповедника.

Имя первого российского императора Петра I настолько тесно связано с Коломенским, что в истории долгое время бытовала версия о его рождении в этой царской усадьбе. Детство маленького царевича Петра проходило как в Кремле, так и в подмосковных загородных резиденциях, в том числе и в Коломенском. Здесь он рос, учился грамоте и мужал вместе со своими потешными полками. В конце XVII – в начале XVIII века Коломенское, как царская резиденция, оказалось в гуще событий, связанных со становлением юного царя Петра и борьбой за власть между ним и его сестрой, царевной Софьей.

Будучи взрослым, Петр не забывал о Коломенском, неоднократно возвращаясь сюда в начале 18 века. Он всю жизнь дорожил отцовским дворцом как памятью о детстве. Стремясь сохранить любимую загородную резиденцию, он поручил архитектору Михаилу Земцову подвести под деревянные стены новые каменные фундаменты и тем самым продлил жизнь Дворца царя Алексея Михайловича еще на полстолетия.

Поэтому Дворец царя Алексея Михайловича был выбран площадкой для проведения выставки «Петр I. Мифы и легенды», открытие которой состоится 25 мая. Кураторы решили показать многогранность и неоднозначность образа Петра, раскрывая и разоблачая мифы о нем, подчеркивая его беспрецедентную роль в истории России с начала XVIII века до сегодняшнего дня.

Если вы хотите послушать истории и прогуляться в компании гида, приходите в выходные в 14.00 на сборные экскурсии «Коломенское в судьбе Петра Великого». Вам не только расскажут о важнейших событиях в жизни российского императора, но и помогут понять и оценить масштаб личности этого правителя и сущность его преобразований.

Если вы любите игры, не пропустите квест на исторической территории «Коломенское и первый российский Император». Участникам предстоит решить 7 заданий и раскрыть государственное преступление. Во время прохождения игроки посетят Домик Петра I и увидят множество памятников XVI – XVII, в которых некогда бывал сам Петр.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ОСТРОВ

Однажды, прогуливаясь неподалеку от дворца в Измайлове, Петр Алексеевич обнаружил на Льняном дворе старый английский ботик боярина Никиты Романова. По распоряжению Петра бот был отремонтирован, и шестнадцатилетний царь совершил на нем одно из своих первых плаваний вдоль Измайловского острова и по реке Яузе. Этот небольшой эпизод из жизни царя оказался очень существенным для истории всей страны. С этого маленького кораблика, прозванного Петром «дедушкой русского флота», начинается славная история российских побед на море. В 1998 году на Измайловском острове в честь этого события был поставлен памятник Петру Великому работы скульптора Льва Кербеля.

По субботам в усадьбе «Измайлово» проходит лекторий «Петр I и Москва». На встречах сотрудники музея расскажут, почему русские цари считали Измайлово раем, когда остров назывался Петровским, зачем в Санкт-Петербург присылали саженцы местных деревьев и многое другое.

Весной музей-заповедник «Коломенское» совместно с Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова объявил конкурс художественных работ «Петр I. Строитель. Плаватель. Герой…». Принять участие могут учащиеся и студенты города Москвы и других регионов России. Заявки в четырех номинациях принимаются до 14 октября 2022 года.

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