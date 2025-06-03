JALAGONIA представила альбом «Отель моих снов» на роскошной вечеринке с видом на Кремль

В самом модном месте столицы — ресторане Noôdome на 7 этаже с панорамным видом на Кремль — состоялась презентация долгожданного альбома JALAGONIA (Диана Джалагония) «Отель моих снов».

Вечер, который вел Милош Бикович, превратился в настоящее шоу: артистка исполнила песни из нового альбома в сопровождении живой музыки и профессиональных танцоров, а гости наслаждались изысканным фуршетом от звёздного шеф-повара.

Среди приглашённых — Вика Дайнеко, Артём Качер, Иракли, Анфиса Чехова, Диана Гурцкая, Катя Гусева и другие звёзды.

Альбом «Отель моих снов» — это 12 песен, в которых переплетаются глубокие размышления о любви, времени и чувствах, оставшихся в сердце навсегда. Душевные тексты в сочетании с танцевальными ритмами делают этот релиз по-настоящему особенным.

«Это не просто музыка — это история, которую я прожила. Каждая песня — как номер в отеле, где останавливались мои эмоции», — поделилась JALAGONIA.

Альбом обещает стать одним из главных музыкальных событий этого лета.