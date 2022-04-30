Продолжается работа в рамках Лаборатории киномузыки REС, организованной РМС

Российский музыкальный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект, направленный на повышение качества создаваемой в России киномузыки и продвижение талантливых кинокомпозиторов. В рамках Лаборатории киномузыки REC группа молодых композиторов под руководством опытных менторов пишет саундтреки к лучшим фильмам, которые в настоящее время находятся в производстве.

Киноиндустрия – сложнейший производственно-технологический процесс, в котором у музыки очень важная и коварная роль: хорошая музыка не способна помочь плохому фильму, при этом плохая музыка может испортить хороший фильм, лишив его потенциального зрительского успеха. Основная цель Лаборатории киномузыки REC – обеспечить условия для того, чтобы российская медиа-музыка как значимая кросс-культурная часть креативных индустрий уверенно шагнула в будущее в качестве крупного национального и международного игрока, а также позволила обеспечить рост отечественной киноиндустрии.

По результатам двух сезонов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, партнера Лаборатории киномузыки REC, главный эксперт компетенции «Медиа-композитор» Иван Бурляев и линейный эксперт Михаил Афанасьев выявили самых талантливых представителей нового поколения медиа и кинокомпозиторов. Для полноценного входа в профессию даже лучшим из них требуется дальнейшее наставничество менторов, так как любой продюсер при выборе композитора для кинопроекта прежде всего смотрит на фильмографию и не рискнет довериться новичку. Участие в Лаборатории киномузыки REC позволит молодым композиторам-стажерам освоить сложные задачи в ходе работы над реальным проектом, повысить мастерство и статус, пополнить свое портфолио. Композитор-ментор собирает для каждого фильма команду из нескольких молодых авторов, чтобы задействовать самые сильные стороны каждого члена команды. Всего стажировку пройдут более 40 молодых композиторов.

В рамках Лаборатории киномузыки REC планируется создание киномузыки самого высокого стандарта к нескольким отечественным фильмам. При этом будет осуществлен полный цикл производства музыки, включая запись живого симфонического оркестра. Несмотря на то, что в нашей стране в последнее время затраты на кинопроизводство зачастую снижают путем использования «цифрового оркестра», живой звук по-прежнему считается обязательным требованием к хорошему кинопродукту.

Первым фильмом – участником проекта стала картина режиссера Артема Михалкова «Мистер Нокаут», вышедшая в широкий прокат 23 февраля 2022 года. Главные композиторы фильма – Иван Бурляев, Дмитрий Носков и Константин Куприянов. Соавторами музыки к картине выступили финалисты Чемпионата ArtMasters 2021 (компетенция «Медиа-композитор»), участники Лаборатории киномузыки REC Роман Сырги, Даниил Борисов, Михаил Соболев, Сергей Фарафонов, Антон Якшибаев и Геннадий Медведев.

«Музыка невероятно дополняет образы наших героев, помогает им раскрыться. И у нас появилась возможность записать симфонический оркестр: это сильно повлияло на глубину изображения, на атмосферу, что очень важно. Любое из искусств хочет быть похожим на музыку, и она очень украшает наше кино», – делится Артем Михалков.

Планируется, что остальные фильмы, музыкальное сопровождение к которым будет создано Лабораторией киномузыки REC, выйдут в прокат до конца 2022 года.

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