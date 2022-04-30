В VIP-клубе «Зодчие» состоялся феноменальный вечер-событие «Парад Динозавров»

В легендарном центре столичной тусовки, VIP-клубе «Зодчие» состоялся феноменальный вечер-событие под названием «Парад Динозавров».

Группа «Оловянные солдатики» с Андреем Гориным

С Ярославом Кесслером

Сергей Попов и «Жар-Птица»

Такого не было никогда! На сцене клуба выступили легендарные группы, стоявшие у истоков московского рока: «Оловянные солдатики» во главе с Андреем Гориным, «Мозаика» в лице Ярослава Кесслера, Сергей Попов и «Жар-Птица» и «Сокол» — самая первая советская бит-группа, созданная осенью 1964 (!!!) года, которую представляли Юрий Ермаков и Игорь Гончарук.

После каждой песни каждая из группы получала свою порцию несмолкаемых аплодисментов и просьб исполнить ещё и ещё на бис! Подобное событие национального масштаба произошло по инициативе основателя клуба и лидера группы «Зодчие» — Юрия Давыдова.

«Мы, несмотря ни на что, живы и общим волевым решением выделяем один день в месяц для того, чтобы провести время вместе. Интересно пообщаться, в меру выпить, вкусно закусить, послушать в виде душевных посиделок любимых выдающихся музыкантов, а потом опять ещё интереснее пообщаться, ещё и еще в меру выпить и ещё вкуснее закусить. Вот, собственно, основные идеи создания клуба. Второй год его работы не то, чтобы подтвердил, а намного превзошёл то, что мы себе представляем. Было много музыки, общения, знакомств, завязывания в том числе деловых отношений. Люди примерно одного возраста, состоявшиеся, достойные, с похожими культурными и поведенческими корнями. Я горжусь этой затеей. Всех людей пригласил лично и ни в ком не ошибся. Классная компашка сколачивается. Если я вдруг кого-то забыл или не нашёл, не стесняйтесь — напишите».

Сайт: https://club.zodchiegroup.ru/about .

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