Продюсер Кира СМИТТ: «В мире шоу-бизнеса важно оставаться собой»

Кира Смитт – основатель международного агентства полного цикла MixPR. Продюсер медийных личностей, таких как Оксана Почепа «Акула», Евгеника, Александр Наумов, Андрей Солод, Кристина Юдичева, Son Leo (Сон Лео), GTAMILLIONNATA и других. Редактор федерального журнала Gorod Magazine.

– Добрый день, Кира. Вы, и программист, и специалист CEO-продвижения, и в прошлом, тв/радио-ведущий, ныне – автор и редактор интернет ресурсов. Как это можно сочетать с основным призванием продюсера? Вернее, как получается продюсировать, и людей, и проекты, и саму себя на ряду с другими востребованными навыками?

– Добрый день! Действительно, на первый взгляд сложное сочетание для обывателя. А с точки зрения того, что я представитель женского пола, тем более (улыбается). Если говорить о продюсировании, совершенно не важно, какой продукт ты продвигаешь. Ведь в том и другом присутствует человеческий фактор. А это уже элементарная психология.

– Вы наверняка устали, что в столичной звездной тусовке вас называют второй Яной Рудковской? Это обидно?

– Не знала и не слышала о таком. Но это даже приятно скорее, а не обидно. В России мало женщин в продюсировании с выдающимися результатами. Но, заверяю вас, я не вторая Яна Рудковская — я единственная Кира Смитт. Единственная Смитт с неординарным подходом к решению задач.

– Что же такое продюсер сейчас, и с чем это призвание едят?

– Мир очень изменился. И, если раньше перенасыщение было меньше (артистами, менеджерами и так далее), то сейчас каждый второй хочет называться «Директором», «Продюсером» как и «артистом», не прикладывая к призванию усилий. Призвание «Продюсер» это человек смотрящий на много лет вперед. И если он видит перспективу, верит в артиста, то все получится. Если это только исключительно финансы, то боюсь это история однодневка.

– Что вами движет? И что, если не секрет, заставляет вести столь бурную жизнь?

– Движет моя семья (улыбается), и как бы банально ни звучало — веселая старость. Под веселой старостью я понимаю маленький кусочек жизни, который каждому из нас предстоит впереди: смех внуков, путешествия, а самое главное, отсутствие безумных графиков и постоянного тайминга. А еще, с обязательно хорошими воспоминаниями о бурно-проведенной молодости.

– Как с таким списком занятости выделять время на личную жизнь?

– Я стараюсь уделить время и личной жизни и работе. Признаюсь, это сложно. Ведь рядом нужен человек, который тебя поддерживает. Мужчина, который идет с тобой шаг в шаг, одним ритмом. Такое бывает редко, но мне повезло (улыбается).

– Пандемия как-то отразилась на сфере продюсирования?

– Было сложно из-за отмены съемок и мероприятий. У киноактеров проекты были заморожены примерно на полгода. У музыкантов — концертов не было вообще. Спорткультмасс-мероприятия были отменены соответственно. Поскольку в любом бизнесе выигрывает оперативность, пришлось мгновенно адаптироваться к онлайн-формату. Но, как видите, все встает на круги своя.

– Вы любите животных?

– Очень! Моя воля — собрала бы целый зоопарк. Животные, это те существа, которые не умеют врать. Данное качество отличает животных от человека. Как и преданность, и верность. Эти качества я ценю в людях.

– Сложилось впечатление: что не вопрос – вы все уже успели монетизировать. Это вечная гонка за финансовым благополучием или денег много не бывает?

– Еще не все (улыбается). Первое, денег много не бывает. Второе, я думаю о будущем. Хотела бы, чтоб мои дети и внуки ни в чем не нуждались. И если я смогу после себя оставить некое наследие — будет прекрасно.

– Видите ли дочку своим последователем?

– Кристина, вольна выбирать самостоятельно карьерный путь. Она потрясающая умная девочка. И каждый ее обоснованный выбор я поддержу.

— Есть грандиозные цели на остаток года?

– Сейчас мы запускаем несколько новых проектов, очень много съемок у артистов. Вы можете наблюдать интересующее вас в аккаунте MixPR, либо в моем личном. Я часто размещаю у себя сторис с площадок. Также будет запуск новой продукции, о которой вы узнаете чуть-чуть позже.

– Судя по вашим ответам, вы истинный универсал. Не мешает ли универсальность быть в чем-то одном лучшей?

– Совершенно, нет. Либо мне об этом не говорили (смеется).

– Расскажите читателям, когда нам пора будет рекомендовать им ваши профессиональные навыки?

– Уже сейчас — сформируйте свой запрос и обращайтесь в компанию @MixPR.pro, и моя команда с радостью рассмотрит ваши пожелания или предложения. Или ко мне лично (@smittkira) — я открыта для новых проектов.

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