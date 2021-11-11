Виктор ХУДОЛЕЙ: «Все мероприятия II Международного конкурса дирижёров им. Валерия Халилова будут доступны не только москвичам»

С 14 по 18 ноября 2021 года в Москве пройдут мероприятия II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова. Об идее и программе конкурса, этапах проведения музыкальных состязаний, итогах отборочного тура и развитии современной школы дирижерского искусства рассказывает Виктор Худолей — художественный руководитель конкурса, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кандидат искусствоведения, художественный руководитель и дирижер Концертного духового оркестра РАМ имени Гнесиных.

– Конкурс дирижеров носит имя Валерия Халилова. Как и кому пришла идея проведения конкурса? Кто его организатор?

– Идея конкурса принадлежит дирекции Тувинской филармонии, носящей имя Валерия Халилова. Она же организовала и провела в 2018 году Первый международный конкурс дирижеров имени Валерия Михайловича Халилова.

Конечно, это не случайно. Валерий Халилов неоднократно прилетал в эти заповедные края с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации, дирижировал концертами симфонического оркестра филармонии и даже посвятил гостеприимной республике один из своих маршей – «Тыва». Эти приезды стали не просто культурными событиями для тувинцев, но и послужили своеобразным импульсом к пробуждению большого интереса к оркестровой музыке, оркестровому искусству.

В 2020 году, чтобы конкурс мог успешно развиваться и дальше, Тувинская филармония передала права на его проведение Благотворительному фонду имени Валерия Халилова: фонд и организует нынешний, второй, конкурс. Проект получил грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также поддерживается Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и ООО «Газпром трансгаз Москва».

– В чем же проявляется развитие этого конкурса?

– Убежден, что это проявляется во всех основных содержательных компонентах конкурсной истории, отвечающей сегодняшнему международному уровню.

Если коротко, то это по-настоящему сложный оркестровый репертуар, который должны освоить конкурсанты; высокопрофессиональные оркестры, обеспечивающие проведение второго и третьего отборочных туров: Кремлевский государственный оркестр при администрации Президента РФ и Губернаторский оркестр Губернского драматического театра Московской области. Для проведения конкурса сформировано весьма авторитетное жюри во главе с народным артистом России и Республики Татарстан Александром Сладковским – художественным руководителем и главным дирижером ГСО Татарстана, известными российскими и зарубежными дирижерами, работающими в области духовой музыки: Филлипом Лангле (Франция) и Янисом Пуриньшом (Латвия). В жюри входят также заслуженные артисты РФ Андрей Колотушкин, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента; Сергей Дурыгин, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации; композитор, профессор МГК им. П.И. Чайковского Игорь Савинов, художественный руководитель и создатель Государственного духового оркестра Республики Казахстан Канат Ахметов.

И, наконец, важную роль в развитии конкурсной истории играет место проведения: все туры и гала-концерт будут проходить в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, где в последние годы наряду со службой преподавал Валерий Халилов.

– Расскажите про отборочный тур. Вы просмотрели и прослушали множество участников, какое у вас общее впечатление от уровня?



– Уровень разный, в целом достаточно высокий с учетом дирижерского опыта. Это естественно для первого тура, когда одни конкурсанты представляли ссылки на ролики в YouTube с филармонических концертов, другие – специальные видеозаписи с оркестром для конкурса, третьи – видеозапись с двумя роялями из учебного класса. Главное, что нет провальной разницы в дирижерской подготовке. К сожалению, не все участники смогли подобрать контрастный репертуар, чтобы выгодно показать себя. При этом заметно, что все молодые конкурсанты, как говорится, в своей профессии. Просто студентам, например, реально трудно конкурировать с дирижерами, имеющими уже филармонический опыт. Хотя впереди очные второй и третий туры, и это мнение может быть опровергнуто.

– Расскажите, какие произведения были отобраны для исполнения участниками в очных турах и гала-концерте.

– Если в отборочном туре (по видеозаписям) участники сами определяли произведения, с которыми шли на конкурс, то во втором и третьем турах им придется работать с репертуаром огромного диапазона, не только исторического, но и стилевого: от Римского-Корсакова, Стравинского, Хиндемита до произведений середины и конца XX, начала ХХI века: сочинений, например, Макарова, Калинковича, Диева, Готковски, Хидаша, наших современников Машима, Пишаро, Савинова, Халилова и других. В гала-концерте мы не отходим от традиций исполнительских конкурсов, когда лауреаты исполняют произведения финального тура, так будет и в этот раз.

– Конкурс международный, однако большинство участников, прошедших во второй тур, – из России, есть также из Белоруссии. Связано ли это с ограничениями пандемии либо на то есть другие причины?

– Статус конкурса определяется не по финалистам, а по всем участникам: кроме Республики Беларусь заявки на конкурс прислали дирижеры из Южной Кореи, Латвии, Казахстана. Что касается пандемии, не буду отрицать: определенное напряжение эта ситуация создает, но, думается, это не самое главное. Дирижер – далеко не самая массовая исполнительская профессия, и то, что в такое короткое время (с 1 июля 2021 года), при очень высокой конкурсной «репертуарной планке» поступили 33 заявки от участников, чей уровень большей частью адекватен друг другу, в нас вселяет оптимизм.

– Какие награды ждут лауреатов конкурса?

– Отвечу немного шире на ваш вопрос. Несмотря на то, что формально это второй конкурс, его уникальность в том, что впервые он проводится среди дирижеров только в области духовой музыки. Поэтому тщательно разрабатывалась структура конкурса, разнообразный для каждого тура репертуар, привлекательные для конкурсантов условия. Участие в таком конкурсе для дирижера – большой шаг вперед в своей профессии. При этом, безусловно, огромная благодарность нашему спонсору «Газпром трансгаз Москва», поддержавшему материально будущих лауреатов призовым фондом в 600 000 рублей.

– В одном из интервью вы рассказывали, что главная цель конкурса – поддержка и развитие современной школы дирижёрского искусства и выявление молодых талантливых дирижёров.

– Безусловно, это главная цель, которая, в свою очередь, должна способствовать развитию в стране одного из самых демократичных и любимых народом жанров оркестровой музыки – духовой. Вопреки давно бытующему мнению о том, что дирижирование – это профессия второй половины жизни, у нас все участники подходят под категорию молодых талантов, на которых возлагаем наши надежды. Наряду с целью реализации профессионального роста молодых дирижеров, конкурс нацелен на поднятие престижа дирижерской профессии и стимул к ее получению.

– Будет ли открыто для зрителей посещение мероприятий конкурса? Смогут ли зрители из других городов увидеть, как проходит конкурс?

– Дирижер, как и другие исполнительские профессии, профессия публичная.

Слушатели, безусловно, добавляют градус в работе конкурсантов. Все мероприятия конкурса будут доступны не только москвичам (по установленным правилам посещения театров и концертных залов), но и в онлайн-формате – для всей страны.

Редакция СМИ АртМосковия благодарит пресс-службу Благотворительного Фонда Валерия Халилова за предоставленные материалы.

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