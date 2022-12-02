Время слушать такую музыку

В Московском международном Доме музыки впервые состоялся Хоровой концерт Альфреда Шнитке, написанный по мотивам «Книги скорбных песнопений» армянского поэта и богослова 10 века св. Григора Нарекаци. Вечер был приурочен к 88-летию знаменитого композитора

Биографы музыканта утверждают, что Шнитке вдохновился на этот хорал сборником «Армянская средневековая лирика» в переводе Наума Гребнева, попавшим ему в руки. Впоследствии композитор признавался, что стихи его вели и не отпускали, и, в конце концов, он написал нечто отличное от своего первоначального замысла...

Мне тоже посчастливилось читать эту книгу. Не в электронном виде, а именно в самом что ни на есть бумажном. Нашлась в семейной библиотеке. От строк с шелестящих страниц - совсем другие токи...

Перед нами исповедь мучительно страдающего человека, раздираемого противоречиями, но жаждущего цельности. («Я грешен, я упрям в грехе своем, Я - варвар, недостойный божья слова...», «Меня разрушить легче, чем исправить...» «Я старца одряхлевшего слабей От дней развратных и от жизни шумной. Я – голубь, кроткий в глупости своей, А не в своей смиренности разумной. Я как яйцо, где скрыт змеиный яд...», «А у меня нет для спасенья сил...»)

Отчаянное интимное обращение человека к небесам в надежде на спасение, ну, хотя бы на прощение, ибо в самом себе часто он сил не находит. И все же это робкое нащупывание опор именно в себе, что, возможно, и называется обретением в себе Бога. Как все узнаваемо.

Как знакомо. Природа человеческая во все времена одинакова. Будто и не прошло десяти с лишним веков с момента написания стихов. Звучат оглушительно и современно. («Мой стон истошный, ставший песнопеньем, Прими не с гневом, с благоволеньем. Из дальних келий, тайных уголков Достал я слово, как со дна колодца, Пусть дым сожжения моих грехов К тебе, всемилосердный вознесется!»)

- Когда читаешь стихи на родном армянском языке, это звучит божественно, - делится сокровенным пришедшая на концерт Сусанна Саркисян, историк, бабушка двух внуков (третий на подходе) – Надеюсь, что и на русском так же. Всегда, когда мне сложно и трудно, я знаю, что открою «Книгу скорбных песнопений» Нарекаци и удивительным образом получу ответы на все вопросы. Какую бы страницу ни открыла, мне кажется, что там написано именно то, что мне необходимо услышать в эту секунду, это именно то, что я сейчас чувствую. Этот текст имеет огромную силу. Это разговор о самом высшем. Если ты находишь силы увидеть в себе и хорошие и плохие черты, поступки, значит, у тебя есть шанс приблизиться к тому, что хочет Бог. Понять и простить себя и других. Впервые прочитала эти стихи в студенчестве в Ереване, и теперь они сопровождают меня всю жизнь.

Концерт по случаю, но не случаен

...Народу в недавно открывшемся зале имени Альфреда Шнитке в Доме музыки собралось много. На вечер, посвященный дню рождения Альфреда Шнитке и организованный Благотворительным фондом Преподобной Евфросинии Московской совместно с Домом музыки, пришли профессиональные музыканты и ценители классической музыки, люди разных профессий, возрастов, вероисповеданий, национальностей. Конечно, среди гостей присутствовало много армян, включая представителей духовенства, - и то и другое закономерно. В фойе вниманию публики были представлены работы скульптора-монументалиста Дмитрия Кукколоса, художника Орджоникидзе Измайлова, художника-скульптора Германа Измайлова. Вся экспозиция – на патриотическую и религиозную темы.

Разговоры тоже о важном

- Сегодня у нас знаменательное событие, - комментирует президент Фонда Леонид Гущин. – Цель нашего Фонда - укрепление гражданского единства, духовных и культурных связей между Россией и Православными общинами за границей. Мы участвуем в реализации широкомасштабных проектов религиозно-духовного просветительского содержания. Выражаю глубокую признательность за причастность и содействие в этом присутствующего здесь сегодня Его Высокопреосвященство Главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Патриаршего экзарха Архиепископа Езраса. Что объединяет наш православный мир? Терпение. То терпение, которое мы показываем и высказываем в тех скорбях, которые попускает на нас за грехи наши Господь. Через «Книгу скорбных песнопений» мы воспринимаем не только некую сущность себя, но и светлую сторону своей сущности. Я надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия каждый, кто здесь был, возьмет книгу и прочитает, и поймет, что жить после этого становится немного легче.

Наталья Самботян, научный сотрудник, химик:

- О предстоящем концерте я услышала на радио «Орфей». И поскольку мне близка музыка Шнитке (верю, что таких, как я, много), а муж мой еще и армянин, поэтому сегодня мы здесь. День рождения Шнитке мы с супругом решили отметить именно так. Мы с вами живем в тяжелые времена. И я ожидаю музыки, созвучной тому, что мы чувствуем. Надеюсь, что после концерта настроение улучшится.

Нонна (не пожелавшая назваться полностью):

- Я не музыкант, хоть и работаю в музыкальном вузе. Уверена, что данный концерт очень не случаен. Шнитке - великий композитор. А великие произведения всегда оказываются созвучными времени. Такая трагическая музыка созвучна происходящим событиям, нашей жизни и нашей ситуации. И самое время слушать такую музыку. Великая музыка вас не утопит. Не нужно бояться в нее погружаться. Тяжелая музыка вас не принизит и не погубит. Шнитке считается «сложным», «непонятным». Обычная история. Вспомните: любая музыка, считающаяся классикой теперь, современниками в основном не была оценена. Можно сказать, что Бизе умер от горя, написав «Кармен», которую публика не приняла. Время все отсеет потом, отфильтрует. Уже отфильтровало. Мне кажется, что искусство Шнитке имело божественный источник. Мы часто заблуждаемся, думая, что божественный источник – это обязательно что-то светлое. Но он может быть разным.

Никита Курас, инженер-технолог авиационных двигателей, переводчик, 34 года:

- Я любитель классической музыки со школьной поры и большой поклонник музыки Альфреда Шнитке. Его произведения выискиваю в концертной программе столицы, но они крайне редко исполняются. Стиль Шнитке, точнее его полистилистика, использование необычных инструментов очень во мне отзываются. Его музыка –всегда глубокое погружение в себя. Прибавьте к этому выворачивающие душу слова Нарекаци. Все вместе - почти медитация. Я в предвкушении большого удовольствия.

Явление из другого измерения

Бессмысленно пытаться рассказать, как звучал хор.

Все слова бессильны. Совершенная поэзия под совершенную музыку, исполняемая самым совершенным музыкальным инструментом – человеческим голосом. В ней – ни много ни мало - чувствуешь дыхание Бога. Просто закрываешь глаза, слушаешь, как со всех сторон льется звук, гремят, затихают и летят на тебя небеса или ты на них... Перемещаешься, быть может, в пятое измерение, быть может, на вершину горы Арарат или на Голгофу – каждый на свою.

Государственный академический московский областной хор им. А.Д. Кожевникова под руководством Николая Азарова сотворил для слушателей пятое измерение, устроил каждому присутсвующему аудиенцию у Господа, разговор с Всевышним тет-а-тет.

- У нас мощный хор, – говорит пойманная за кулисами одна из солисток Наталья Каменщикова, сопрано. – Тем не менее для такого произведения нужен хор в два раза больший. Очень много музыкальных тем исполняется одновременно – 4 дивизии, по 4 партии в каждой. Космическое произведение. Разучивали его не менее двух месяцев. Работа трудная, энергозатратная. После концерта можно позволить себе как следует поужинать.

С Сусанной Саркисян обсуждали концерт до его начала, интересно послушать ее по оконании исполнения «Книги скорбных песнопений»:

- Слушала музыку и думала: «Как хорошо, что я пришла на концерт». Мысленно повторяла стихи и наслаждалась пением, понимая, насколько Бог должен любить человека, чтобы позволить ему написать такое. Мы присутствовали при Таинстве. Нас сегодня благословили.

Анна Сафонова, исполнительный директор издательства «Музыка»:

- Дирижер Николай Азаров – мой однокурсник. Мы оба заканчивали Московскую государственную консерваторию. С друзьями пришли послушать удивительную музыку и поддержать нашего товарища. Впечатление от концерта потрясающее. Фантастическая работа солистов с нотным текстом, с литературой. Мы слышали это произведение впервые, и кроме слова «браво», ничего больше сказать невозможно.

Ирина и Карина Маркарьянс (мама работает в балетной сфере, дочь - маркетолог в гражданской авиации):

- Божественно. Не жалеем нисколько, что пришли, - радуется дочь.

- Чтобы написать такую музыку, нужно знать Баха, Григорианский хорал, быть хорошо эрудированным в философии, быть поцелованным Богом, – дополняет комментарий дочки мама. – Кроме того, я очень люблю хоровую музыку. Для меня хор акапелла – сверхъестественное что-то. Мы все очистились сегодня, услышав такое исполнение.

Дмитрий, поэт (назвался человеком, гармонизирующим окружающий мир):

- Для меня музыка получилась вторичной. Сильное впечатление производит перевод стихов Нарекаци. Это практически Псалтирь, причем написанная пушкинским языком. Это послание Богу – просительное, извинительное, хвалебное. И это послание миру, чтобы человечество преодолевало земной путь, не забывая о Боге. Вообще-то у Шнитке все произведения такие.

Но сегодня мы присутствовали при Событии. За последние лет десять Шнитке в Москве так не исполнялся. всего лишь однажды я попал на один концерт, у которого даже афиши не было – билеты предложила женщина-билетер в театре Виктюка.

А впервые я познакомился с произведениями Шнитке в Омске в 2005 году. Там только-только (в 2002 году) открылся после ремонта феноменальный органный зал. Какое там звучание! Чехи смонтировали орган, поставив его на многотонный бетонный куб, который не соприкасается с окружающими стенками. Бетон смешали из цемента и битого стекла для образования уникального звука.

Шнитке исполняли виолончелисты. Музыканты в конце исполнения не просто мокрые стали, под ними лужа натекла – столько потов выжимает эта музыка. Тогда эта бомба по имени Шнитке меня впервые взорвала и оставила оглушенным на всю жизнь. Тут же я познакомился с его хрустальной гармоникой, и пошло-поехало дальнейшее узнавание. С тех пор я полюбил этого композитора. Ну, все, побежал стихи писать...

Марина ЛУГОВАЯ

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