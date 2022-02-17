Проект нового пространства Театра Камала разработает консорциум архитекторов из России, Германии и Японии

Объявлены итоги Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Консорциум под лидерством бюро «Ваухаус» (Москва, Россия), в который входят бюро Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия), «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия), стал победителем международного конкурса архитектурных концепций.

Ильсур Метшин, мэр города Казани, председатель жюри:

– Значение театра сложно переоценить не только для Казани, но и для всего татарского мира. Именно поэтому президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поставил задачу подойти к реализации проекта нового здания театра с максималистских позиций.

К проектированию всех территорий и объектов, имеющих для города особое значение, мы привлекаем международные силы ― это становится традицией. Так, набережная озера Кабан в ее нынешнем виде ― результат международного конкурса. И хотя на начальном этапе было немало скептиков, мы получили набережную, которая сейчас любима как казанцами, так и многочисленными гостями города. Такого же достойного результата мы ожидаем и от этого конкурса.

Театр находится на озере Кабан, в самом сердце Казани. Очень важно, чтобы новое здание гармонично вплелось в контекст набережной озера Кабан и всей Старо-Татарской слободы, став ее достопримечательностью.

Театр Камала — старейший национальный театр России. Его почерк узнаваем в переосмыслении национального искусства, насыщенности репертуара, использовании разных языков и техник. Театр Камала — важная точка тюркского мира, он много лет проводит объединяющие форумы и сотрудничает с европейскими партнерами. C 1985 года театр занимает здание-парусник — яркий символ советского модернизма, который стоит на берегу озера Кабан и является одной из визитных карточек Казани.

Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник Президента Республики Татарстан, сопредседатель экспертного совета:

– Во-первых, я невероятно благодарна за эту возможность и искренне горжусь тем, из чего Казань сегодня выбирает. Когда Казань выбирает из настоящих мировых звёзд, мне кажется, это уже огромная победа в любом случае.

Во-вторых, я горжусь тем, каких людей мы сумели собрать и вовлечь в этот процесс. Очень здорово, что это делается вместе с театром, вместе с казанскими профессионалами, вместе с казанскими краеведами.

В-третьих, это готовность Казани и Татарстана, нашего Президента, реализовывать такие проекты. Готовность строить такое здание, готовность не просто создавать эффектный снаружи объект, а оснащать всем необходимым оборудованием, всеми процедурами, всеми процессами, которые нужны театру ― это тоже большой шаг.

Ирада Аюпова, министр культуры Республики Татарстан:

– Театр Камала как наследник и хранитель традиций татарского театрального искусства известен далеко за пределами татарского мира. На протяжении многих десятилетий он так же популярен и востребован русскоязычной аудиторией города Казани и других городов России, вызывает безусловный интерес представителей тюркоязычной цивилизации и любителей этнического искусства самых разных стран. Именно поэтому так важно, чтобы у театра появился новый современный дом.

Новое пространство не имеет аналогов в стране. Впервые в постсоветской культуре театр будет создан в точном соответствии с запросами коллектива: у труппы появятся возможности для экспериментов с технологиями и пространством, проведения современных форматов — от лекций до перформансов. В то же время новый Театр Камала призван стать дружелюбным инклюзивным местом, востребованным у посетителей, демонстрируя, каким разным может быть современный театр.

Важная миссия конкурса — бережная работа и переосмысление в архитектуре той части национальной культуры, которую на протяжении десятилетий хранит и транслирует труппа театра. Став новой архитектурной доминантой, здание не утратит связи с контекстом — уникальной экосистемой цепочки озер Кабан, центром насыщенной городской жизни. Театр станет еще одним местом притяжения для казанцев и гостей города.

Конкурс проходил в два этапа. Его география охватывает 87 компаний из 14 стран. 537 архитекторов со всего мира отправили заявки на участие в конкурсе. На втором этапе, в октябре 2021 года, было выбрано восемь консорциумов-финалистов.

Фарид Бикчантаев, главный режиссер Татарского государственного Академического театра им. Галиасгара Камала:

– В составе жюри много театральных деятелей, профессиональных архитекторов. За нами стоят зрители, актеры, режиссеры, жители города Казани и Республики Татарстан в целом. Мы все вместе приняли непростое решение, потому что все проекты, которые были представлены, очень талантливы.

Финалисты создавали концепции с опорой на особенности места и глубинные потребности тех, кто здесь работает и живет. Важным решением в ходе подготовки конкурса стал «Тамашачы тамашасы» — спектакль в формате «театра горожан», где казанцы, непрофессиональные актеры, поделились со сцены своими ожиданиями о будущем театра. Архитектурная экскурсия, ток-шоу «Театр Камала в 2056 году», вовлекающая экскурсия по театру, серия установочных семинаров и 45 индивидуальных консультаций с представителями города Казани и коллектива театра — лишь некоторые из шагов на пути от начала работы консорциумов до презентации готовых концепций жюри. 6 уникальных аналитических материалов ученые и деятели культуры создали для финалистов, 75 экспертов в области истории и этнографии помогали участникам прочувствовать дух места и понять содержательную культуру жителей.

Подробное функциональное задание конкурса закладывает основу проектирования для успешной работы театра в долгосрочной перспективе и описывает требования к новым пространствам и сценариям. Так, в новом здании должны появиться три зала — Большой, Универсальный и Восточный, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. Среди принципов проектирования — уважение к местной культуре, нацеленность на будущее, самостоятельность и инклюзия, преемственность, включение в город.

Перед конкурсантами стояла нетривиальная задача: с одной стороны, выполнить условия функционального задания, которое было составлено вместе с представителями театрального коллектива. С другой — в процессе знакомства с местом, актерами и зрителями суметь почувствовать и отразить в архитектуре здания облик «сердца татарского народа».

В жюри конкурса под председательством мэра Казани Ильсура Метшина вошло более 30 представителей мира архитектуры, городского развития, театрального искусства. Среди них: директор премии Aga Khan Award Фаррух Дерахшани, главный режиссер Театра Камала Фарид Бикчантаев, основатель Archdaily.com Дэвид Базульто, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов, народная артистка России Чулпан Хаматова, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов.

Дэвид Базульто, основатель Archdaily.com, член жюри:

– За последние годы Казань прошла уникальную архитектурную трансформацию, которая сильно повлияла и на качество общественных пространств, и на повседневную жизнь горожан.

Сильная, открытая и конкурентная стратегия, ориентированная на будущее, сыграла важную роль в этих достижениях. Этот процесс требует больших усилий, но уже приносит свои плоды. Ведущие архитектурные бюро конкурируют за лучшие идеи, нанося Казань на карту мира современной архитектуры.

Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра наций, член жюри:

– Огромная работа велась полгода. Как к этому отнеслись организаторы, говорит о том, что все болеют по-настоящему, душой, чтобы театр получился лучшим. Мне нравится честная атмосфера конкурса, где каждый может высказаться. Здесь есть и актеры самого театра, и архитекторы, и историки — представители очень разных сфер и слоев.

А сами концепции свидетельствуют о том, как участникам конкурса удалось буквально «вживиться» в фактуру жизни Татарстана, проникнуть в атомы идентичности, культуры, истории татар. Мы выбираем не на сегодняшний день, а на будущее. Сегодня мои чувства и мнения профессионалов совпали.

Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, общественный деятель, народная артистка России, член жюри:

– Я горжусь Казанью: тем, как организован конкурс, как все работает как часы, как всё происходит деликатно и уважительно друг к другу и к участникам. Невозможно было представить 30 лет назад, когда я уезжала отсюда, что Казань будет магнитом лучших из лучших, что самые прогрессивные люди и компании будут конкурировать за идею театра. Не стадиона, не военной базы, не космодрома, а театра. Это счастье. Я завидую людям, которые будут работать в этом театре, по-настоящему, по-хорошему завидую.

Геометрия нового театра навеяна редким природным явлением: «ледяными цветами» на озере Кабан. Зимой объем сольется с окружающей средой и станет частью облика озера. Летом единение с природой места будет обеспечено за счет многогранного отражения прозрачных фасадов в водной глади. «Заостренность», устремленность — характерные черты татарской культуры, архитектуры и искусства.

Новое здание задумано как часть топографии места, как парк с пешеходными маршрутами и рекреационными зонами, интегрированными и продолжающими существующее благоустройство набережных. Форма, вдохновленная самой татарской душой: острая/закрытая снаружи и мягкая/гостеприимная внутри. Концепция освещения — зажечь теплое нутро фойе и постепенно растворить свет треугольными панелями фасада. Яркая орнаментальная отделка панелей в интерьере отсылает к традиционным татарским изделиям и создает теплую атмосферу.

Фойе как «городская гостиная» визуально соединяет город и озеро. Входы со всех сторон здания создают маршруты движения посетителей, а также обеспечивают естественный свет и вентиляцию. Концепция создает комфортную среду и удобные маршруты для всех работников театра: просторный этаж для артистов и администрации, комфортное размещение всех мастерских. Минимизируется площадь подземного этажа, чтобы облегчить доступ и обслуживание, а также снизить стоимость строительства и эксплуатации.

Тремя лучшими стали концепции:

1) консорциума под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия), в который входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия), ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия);

2) консорциума под лидерством Bespoke (Казань, Россия), в составе: «Асиф Хан» (Лондон, Англия), Charcoalblue (Лондон, Великобритания), AKTII (Лондон, Великобритания), Atelier Ten (Глазго, Великобритания);

3) консорциума под лидерством ООО «Метрополис» (Москва, Россия), включающего: Кооп Химмельблау Вольф Д. Прикс & Партнеры (Вена, Австрия), ООО «Мириада групп» (Казань, Россия).

Они получат вознаграждение в размере 2,5 млн, 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно. Реализация проекта-победителя запланирована на 2026 год.

Инициаторами конкурса являются Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. Конкурс проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, Исполнительного комитета города Казани и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Оператором Конкурса выступает Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

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