Проект «Россия-моя страна» — мост между Россией и зарубежными странами

Ранее «Арт­Мос­ко­вия» пуб­ли­ко­ва­ла отдель­ные мате­ри­а­лы про­ек­та «Рос­сия — моя стра­на» на сво­их стра­ни­цах. Автор про­ек­та Вик­то­рия Отто делит­ся с нами сво­и­ми новы­ми успе­ха­ми. Сего­дня мы напом­ним, что про­ект направ­лен на фор­ми­ро­ва­ние целост­но­го пред­став­ле­ния о сво­ей стране, про­дви­же­ние и пози­ци­о­ни­ро­ва­ние объ­ек­тов куль­тур­но­го насле­дия Рос­сии, укреп­ле­ние меж­на­ци­о­наль­ных отно­ше­ний, пат­ри­о­ти­че­ско­го и духов­но­го вос­пи­та­ния моло­де­жи, сохра­не­ние исто­ри­че­ской памяти.

Жорж Арбаш – опе­ра­тор бес­пи­лот­но­го устрой­ства, Мак­сим Мичу­гин – видео­опе­ра­тор, Вик­то­рия Отто – автор про­ек­та, Алек­сандр Дуна­ев – ведущий

Бла­го­да­ря уча­стию в кон­фе­рен­ци­ях рус­ско­языч­ных сооте­че­ствен­ни­ков, про­жи­ва­ю­щих за рубе­жом, у про­ек­та появи­лась воз­мож­ность при­но­сить поль­зу не толь­ко на тер­ри­то­рии Рос­сии, но и дале­ко за ее пре­де­ла­ми. Про­ект «Рос­сия — моя стра­на» уже задей­ство­ван в зару­беж­ных стра­нах для рус­ско­языч­ных школь­ни­ков и сту­ден­тов. Это Вели­ко­бри­та­ния, Гре­ция, Сер­бия, Изра­иль, Кир­гиз­ская Рес­пуб­ли­ка. Как отме­ча­ет Вик­то­рия: «Рус­ско­языч­ное насе­ле­ние, про­жи­ва­ю­щее за рубе­жом, как никто дру­гой ост­ро нуж­да­ет­ся в необ­хо­ди­мо­сти сохра­не­ния рус­ско­го язы­ка, куль­ту­ры и истории».

Рабо­та с рос­си­я­на­ми, про­жи­ва­ю­щи­ми за рубе­жом, крайне важ­на. Об этом не раз заявил пре­зи­дент Рос­сии Вла­ди­мир Путин. «Это боль­шой пласт рабо­ты, мы все отда­ем себе отчет в том, насколь­ко она важ­на. И не толь­ко для тех людей, кото­рые за гра­ни­цей живут, за гра­ни­ца­ми Рос­сий­ской Феде­ра­ции, но чув­ству­ют свою связь с исто­ри­че­ской роди­ной, — но и для нас в силу цело­го ряда обсто­я­тельств», — ска­зал В. Путин.

Для рас­ши­ре­ния гео­гра­фии про­ек­та на стра­ны ближ­не­го и даль­не­го зару­бе­жья была про­де­ла­на боль­шая рабо­та с пред­ста­ви­те­ля­ми рус­ско­языч­ных орга­ни­за­ций, раз­ра­бо­тан доку­мен­таль­ный план по офлайн пре­зен­та­ции про­ек­та и корот­ко­мет­раж­ных филь­мов. На осно­ве раз­ра­бо­тан­ных доку­мен­тов, мож­но орга­ни­зо­вы­вать круг­лые сто­лы, кон­фе­рен­ции, про­во­дить опро­сы сре­ди ауди­то­рии про­ек­та. Пред­став­лен чет­кий поша­го­вый план дей­ствий по внед­ре­нию куль­тур­но-позна­ва­тель­но­го кон­тен­та про­ек­та «Рос­сия-моя стра­на». Раз­ра­бот­ка тако­го рода мате­ри­а­лов зна­чи­тель­но упро­ща­ет вза­и­мо­дей­ствие с ауди­то­ри­ей и при­но­сит свой резуль­тат. Кро­ме это­го, авто­ром про­ек­та подо­бра­ны вари­ан­ты отче­тов по про­ве­ден­ным меро­при­я­ти­ям, начи­ная от фото­от­че­та, закан­чи­вая репор­та­жа­ми в мест­ных СМИ.

Про­ект «Рос­сия — моя стра­на» мно­го­гран­ный, как и сама стра­на, он несет в себе мно­го зна­че­ний, это и куль­ту­ра, и исто­рия, это и укреп­ле­ние меж­на­ци­о­наль­ных отно­ше­ний, пат­ри­о­ти­че­ское и духов­ное вос­пи­та­ние. Все то, что необ­хо­ди­мо совре­мен­но­му под­рас­та­ю­ще­му поко­ле­нию. Авто­ру про­ек­та при­хо­дят пись­ма бла­го­дар­но­сти с боль­шой надеж­дой на про­дол­же­ние про­ек­та «Рос­сия — моя стра­на». По при­зна­нию само­го авто­ра про­ек­та: «Порой слож­но сдер­жать сле­зы после слов благодарности».

Как отме­ти­ла заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Сове­та Рус­ско­го­во­ря­ще­го Сооб­ще­ства Вели­ко­бри­та­нии и Север­ной Ирлан­дии Люд­ми­ла Коле­со­ва в сво­ем письме:

«Ваши рабо­ты явля­ют­ся очень нуж­ным и необ­хо­ди­мым мате­ри­а­лом для вос­пи­та­ния чув­ства пат­ри­о­тиз­ма, потреб­но­сти в само­от­вер­жен­ном слу­же­нии на бла­го Оте­че­ства, отлич­ным помощ­ни­ком для наших пре­по­да­ва­те­лей в фор­ми­ро­ва­нии истин­ных цен­но­стей: любовь, долг, честь, Роди­на, вера. Про­де­лан­ная вами рабо­та напря­мую вли­я­ет на фор­ми­ро­ва­ние граж­дан­ских качеств лич­но­сти. Фор­ми­ру­ет чув­ство люб­ви к Родине на осно­ве изу­че­ния наци­о­наль­ных куль­тур­ных тра­ди­ций, фор­ми­ру­ет в под­рас­та­ю­щем поко­ле­нии осо­зна­ния необ­хо­ди­мо­сти нрав­ствен­но­сти и духов­но­сти, раз­ви­ва­ет у моло­де­жи пат­ри­о­ти­че­ские чув­ства, граж­дан­ское самосознание».

Из пись­ма под­держ­ки пре­зи­ден­та и вице-пре­зи­ден­та Граж­дан­ско­го обще­ства «Кор­ни» (г. Сало­ни­ки, Гре­ция) Тза­ве­ли­ны Алек­сан­дри­ди-Попо­вой и Мари­ны Смирновой:

«Все мате­ри­а­лы, с пер­вых же кад­ров, при­ко­вы­ва­ют вни­ма­ние зри­те­ля и не отпус­ка­ют до окон­ча­тель­ных тит­ров. Пре­крас­ные ракур­сы, демон­стри­ру­ю­щие кра­со­ту и вели­чие нашей сто­ли­цы, пре­крас­ная инфор­ма­ци­он­ная состав­ля­ю­щая, пред­став­лен­ная веду­щим, рас­кры­ва­ю­щая дости­же­ния и подвиг совет­ско­го наро­да. Все мате­ри­а­лы пред­став­ле­ны в живом дина­мич­ном рит­ме, что очень важ­но для вос­при­я­тия инфор­ма­ции моло­дым поко­ле­ни­ем, для удер­жа­ния его вни­ма­ния. Это филь­мы, кото­рые застав­ля­ют гор­дит­ся нашим Оте­че­ством! Мы, как граж­дане Рос­сий­ской Феде­ра­ции, про­жи­ва­ю­щие на тер­ри­то­рии дру­го­го госу­дар­ства, как никто дру­гой зна­ем, как мно­го мифов, легенд и небы­лиц, кото­рые суще­ству­ют вокруг исто­рии Рос­сии. Исхо­дя из это­го, мы счи­та­ем, что такой про­ект, как «Рос­сия — моя стра­на» явля­ет­ся очень важ­ным в рабо­те по про­све­ще­нию как ино­стран­но­го насе­ле­ния, так под­рас­та­ю­ще­го поко­ле­ния из мно­го­на­ци­о­наль­ных семей. Нема­ло­важ­ным счи­та­ем попу­ля­ри­за­цию и рас­про­стра­не­ние пред­став­ле­ния о нашей стране как о госу­дар­стве с вели­кой исто­ри­ей и культурой!».

Теперь про­ект «Рос­сия — моя стра­на» мож­но назвать куль­тур­ным мостом меж­ду Рос­си­ей и зару­беж­ны­ми странами!

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