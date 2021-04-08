Проект «Россия-моя страна» — мост между Россией и зарубежными странами

Ранее «АртМосковия» публиковала отдельные материалы проекта «Россия — моя страна» на своих страницах. Автор проекта Виктория Отто делится с нами своими новыми успехами. Сегодня мы напомним, что проект направлен на формирование целостного представления о своей стране, продвижение и позиционирование объектов культурного наследия России, укрепление межнациональных отношений, патриотического и духовного воспитания молодежи, сохранение исторической памяти.
Жорж Арбаш – оператор беспилотного устройства, Максим Мичугин – видеооператор, Виктория Отто – автор проекта, Александр Дунаев – ведущий
Благодаря участию в конференциях русскоязычных соотечественников, проживающих за рубежом, у проекта появилась возможность приносить пользу не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Проект «Россия — моя страна» уже задействован в зарубежных странах для русскоязычных школьников и студентов. Это Великобритания, Греция, Сербия, Израиль, Киргизская Республика. Как отмечает Виктория: «Русскоязычное население, проживающее за рубежом, как никто другой остро нуждается в необходимости сохранения русского языка, культуры и истории».
Работа с россиянами, проживающими за рубежом, крайне важна. Об этом не раз заявил президент России Владимир Путин. «Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна. И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической родиной, — но и для нас в силу целого ряда обстоятельств», — сказал В. Путин.
Для расширения географии проекта на страны ближнего и дальнего зарубежья была проделана большая работа с представителями русскоязычных организаций, разработан документальный план по офлайн презентации проекта и короткометражных фильмов. На основе разработанных документов, можно организовывать круглые столы, конференции, проводить опросы среди аудитории проекта. Представлен четкий пошаговый план действий по внедрению культурно-познавательного контента проекта «Россия-моя страна». Разработка такого рода материалов значительно упрощает взаимодействие с аудиторией и приносит свой результат. Кроме этого, автором проекта подобраны варианты отчетов по проведенным мероприятиям, начиная от фотоотчета, заканчивая репортажами в местных СМИ.
Проект «Россия — моя страна» многогранный, как и сама страна, он несет в себе много значений, это и культура, и история, это и укрепление межнациональных отношений, патриотическое и духовное воспитание. Все то, что необходимо современному подрастающему поколению. Автору проекта приходят письма благодарности с большой надеждой на продолжение проекта «Россия — моя страна». По признанию самого автора проекта: «Порой сложно сдержать слезы после слов благодарности».
Как отметила заместитель председателя Совета Русскоговорящего Сообщества Великобритании и Северной Ирландии Людмила Колесова в своем письме:
«Ваши работы являются очень нужным и необходимым материалом для воспитания чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества, отличным помощником для наших преподавателей в формировании истинных ценностей: любовь, долг, честь, Родина, вера. Проделанная вами работа напрямую влияет на формирование гражданских качеств личности. Формирует чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций, формирует в подрастающем поколении осознания необходимости нравственности и духовности, развивает у молодежи патриотические чувства, гражданское самосознание».
Из письма поддержки президента и вице-президента Гражданского общества «Корни» (г. Салоники, Греция) Тзавелины Александриди-Поповой и Марины Смирновой:
«Все материалы, с первых же кадров, приковывают внимание зрителя и не отпускают до окончательных титров. Прекрасные ракурсы, демонстрирующие красоту и величие нашей столицы, прекрасная информационная составляющая, представленная ведущим, раскрывающая достижения и подвиг советского народа. Все материалы представлены в живом динамичном ритме, что очень важно для восприятия информации молодым поколением, для удержания его внимания. Это фильмы, которые заставляют гордится нашим Отечеством! Мы, как граждане Российской Федерации, проживающие на территории другого государства, как никто другой знаем, как много мифов, легенд и небылиц, которые существуют вокруг истории России. Исходя из этого, мы считаем, что такой проект, как «Россия — моя страна» является очень важным в работе по просвещению как иностранного населения, так подрастающего поколения из многонациональных семей. Немаловажным считаем популяризацию и распространение представления о нашей стране как о государстве с великой историей и культурой!».
Теперь проект «Россия — моя страна» можно назвать культурным мостом между Россией и зарубежными странами!artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.