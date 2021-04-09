Старое и новое искусство встречаются в Гостином дворе

Про­грам­ма «Арт Москва / 46 Рос­сий­ский анти­квар­ный» салон попу­ля­ри­зи­ру­ют фор­мат Living together, где мас­штаб­ная экс­по­зи­ция охва­ты­ва­ет все сфе­ры кол­лек­ци­о­ни­ро­ва­ния, сти­рая жан­ро­вые и вре­мен­ные гра­ни­цы. Раз­де­лы «Анти­ква­ри­ат», «Contemporary Art/Design», «Юве­лир­ное искус­ство» и – новый – «Ретро­ав­то­мо­би­ли» запол­ня­ют про­стран­ство гран­ди­оз­ной ярмар­ки в Гости­ном дво­ре. Есть как мини­мум четы­ре при­чи­ны, поче­му собы­тие инте­рес­но как про­фес­си­о­наль­ной, так и широ­кой публике.

Выста­воч­ная кон­цеп­ция, объ­еди­ня­ю­щая клас­си­ку и совре­мен­ность, при­ду­ма­на не вче­ра – её успеш­но пре­тво­ря­ют в жизнь такие гиган­ты в мире арт-ярма­рок, как TEFAF и BRAFA. В Рос­сии про­вод­ни­ком идеи тра­ди­ци­он­но высту­па­ет Анти­квар­ный салон, в бэк­гра­ун­де кото­ро­го – орга­ни­за­ция пер­вых ярма­рок совре­мен­но­го искус­ства в Москве.

«Нам хочет­ся уйти от деле­ния искус­ства на ста­рое и новое. Каж­дый может най­ти имен­но то, что его инте­ре­су­ет. Мож­но охо­тить­ся за рус­ской клас­си­че­ской живо­пи­сью, а открыть для себя совре­мен­ное искус­ство», – гово­рит осно­ва­тель про­ек­та Васи­лий Бычков.

Шедевры антиквариата

Самая осно­ва­тель­ная экс­по­зи­ция – в одно­имён­ном раз­де­ле, содер­жа­ние кото­ро­го обес­пе­чи­ли более 20 извест­ных рос­сий­ских (в том чис­ле «Част­ное собра­ние М.А. Сус­ло­ва», «Кол­лек­цiо­неръ Клуб», «Рус­ские сезо­ны», «Искус­ство Восто­ка», «Рус­ский аван­гард 1910–30х гг.» и мно­гие дру­гие) и зару­беж­ных («Собра­ние семьи Пешич»/Сербия, Valentina Gallery/США, Boccara/Франция) галерей.

Про­из­ве­де­ния музей­но­го уров­ня обла­да­ют бес­спор­ной инве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­стью для част­ных и кор­по­ра­тив­ных собра­ний. Это насто­я­щие шедев­ры евро­пей­ской живо­пи­си – Ян Брей­гель, Кор­не­лис де Хем, Франс Эйкенс, Бал­та­сар ван дер Аст и дру­гие зна­ме­ни­тые мастера.

Рус­ское клас­си­че­ское искус­ство кон­ца XIX-XX – «звёзд­ный» небо­склон, усы­пан­ный гром­ки­ми име­на­ми: от Шиш­ки­на с Айва­зов­ским, Репи­на и Сав­ра­со­ва до Коро­ви­на и Сереб­ря­ко­вой. Здесь же по сосед­ству – теат­раль­ная гра­фи­ка Лари­о­но­ва, Судей­ки­на, Бенуа.

Кро­ме живо­пи­си и гра­фи­ки, «Анти­ква­ри­ат» собрал луч­шие образ­цы деко­ра­тив­но- при­клад­но­го и юве­лир­но­го искус­ства – «Фаб­ер­же», «Болин», рус­скую каби­нет­ную брон­зу Евге­ния Лан­се­ре, Пет­ра Клод­та, Евге­ния Нап­са и про­из­ве­де­ния, выпу­щен­ные Импе­ра­тор­ским фар­фо­ро­вым и Стек­лян­ным заводами.

Искусство «тихой жизни»

Такое назва­ние полу­чил неком­мер­че­ский спец­про­ект раз­де­ла «Анти­ква­ри­ат». Отсыл­ка к немец­ко­му Stillleben обо­зна­ча­ет жан­ро­об­ра­зу­ю­щую тему – осмыс­ле­ние вещ­но­го мира в евро­пей­ском и рус­ском натюр­мор­те XVII—XX веков. И это уни­каль­ная воз­мож­ность в пол­ной мере оце­нить мно­го­гран­ность жан­ра, мно­гие ред­кие экзем­пля­ры кото­ро­го хра­нят­ся в част­ных собраниях.

Кура­тор спец­про­ек­та Люд­ми­ла Мар­ки­на, про­фес­сор, заве­ду­ю­щая отде­лом живо­пи­си Госу­дар­ствен­ной Тре­тья­ков­ской гале­реи: «Наша выстав­ка впер­вые сопо­став­ля­ет рабо­ты ино­стран­ных и оте­че­ствен­ных масте­ров. Здесь – фла­ман­дец Франс Сней­дерс и Иван Хруц­кий, гол­лан­дец Вил­лем Клас Хеда и Петр Кон­ча­лов­ский, фран­цу­жен­ка Луи­за Муай­он и Ната­лья Гон­ча­ро­ва. Эти заме­ча­тель­ные живо­пис­цы бли­ста­тель­но пере­да­ва­ли «тихую жизнь» пред­мет­но­го мира: фар­фо­ро­вых ваз, стек­лян­ных буты­лок, рос­кош­ных цве­тов, мор­ских мол­люс­ков и даже насекомых».

Лучшее из современного

Оль­га Тоб­ре­лутс. «Мост» из серии «Тран­с­ко­ди­ро­ван­ные струк­ту­ры». 2019. Холст, мас­ло. Pogodina gallery

Илья Гапо­нов. Из серии «Послед­ний Адам». 2019. Холст, мас­ло, куз­бас­слак. K 35 space

Лео­нид Ротарь. «Полёт». 2020. Холст, мас­ло. Восточ­ная галерея

Ани и Андрей Аба­ку­мо­вы. «Голубь мира». 2019. ARTSTORY

Евге­ния Буравле­ва. «Конец зимы». 2020. Холст, мас­ло. КультПроект

Диа­на Воуба «Спас­ская баш­ня». Из серии «Крас­ная Москва». 2006. ARTinvestment.RU

Дани­эль Закх Inflow Vertical II. 2019. Ком­по­зит­ный мате­ри­ал. Askeri gallery

Вален­тин Кор­жов. «Чер­ное вере­те­но». 2019. Стек­ло­пла­стик, хром. Гале­рея «Грид­чин­холл»

Ана­ста­сия Куз­не­цо­ва-Руф. «Доро­га». 2020. Холст, уголь­ный каран­даш, акрил. Гале­рея «Файн Арт»

Ли Чин­чжу «Три вопро­са». 2019. Порош­ко­об­раз­ный пиг­мент, мезд­ро­вый клей, небе­ле­ный хло­пок. Гале­рея «Три­умф»

В экс­по­зи­ции Про­грам­мы Арт Москва заяв­ле­но 30 веду­щих гале­рей и более 100 совре­мен­ных худож­ни­ков раз­ных поко­ле­ний. Contemporary Art/Design – самый акту­аль­ный срез вос­тре­бо­ван­но­го искус­ства, даю­щий объ­ек­тив­ное пред­став­ле­ние о тен­ден­ци­ях, трен­дах и их транс­фор­ма­ци­ях во времени.

Так, гале­рея Ovcharenko пока­жет тек­сто-фото­гра­фи­че­скую серию Сер­гея Брат­ко­ва, участ­ни­ка Вене­ци­ан­ской биен­на­ле, рабо­ты кото­ро­го вхо­дят в собра­ния извест­ных музеев совре­мен­но­го искус­ства. Аук­ци­он совре­мен­но­го искус­ства Vladey пред­ста­вит рабо­ты Несто­ра Энгель­ке, худож­ни­ка из Санкт-Петер­бур­га, участ­ни­ка и одно­го из осно­ва­те­лей груп­пы «Север‑7», испол­нен­ные в тех­ни­ке и мате­ри­а­ле, кото­рые уже обра­зу­ют автор­скую под­пись худож­ни­ка: дере­во, точ­нее, дос­ки и руб­ка топо­ром по ним.

«Файн Арт» пред­ста­вит живо­пись и гра­фи­ку худож­ни­ков трех поко­ле­ний: кон­цеп­ту­а­ли­ста Сер­гея Шаб­ла­ви­на, номи­нан­та пре­мии Кан­дин­ско­го Дмит­рия Шори­на и одной из самых попу­ляр­ных моло­дых худож­ниц, рабо­ты кото­рой осе­ли во мно­гих част­ных кол­лек­ци­ях по все­му миру, Ана­ста­сии Кузнецовой-Руф.

Рабо­ты дру­гих номи­нан­тов пре­мии Кан­дин­ско­го – Вла­ди­мир Григ и Алек­сандр Дашев­ский – встре­ча­ют­ся на стен­де гале­реи «Грид­чин­холл», допол­ни­тель­ных смыс­лов добав­ля­ет скульп­тур­ный объ­ект от фина­ли­ста вене­ци­ан­ской пре­мии Arte Laguna Вален­ти­на Коржова.

Стенд Askeri Gallery будет раз­де­лён на чёр­ную и белую поло­ви­ны, эту кон­цеп­цию реа­ли­зу­ют совер­шен­но раз­ные авто­ры: Павел Полян­ский, Глеб Ску­ба­чев­ский, скуль­птор Дани­эль Закх, уче­ник Захи Хадид, и фран­цуз­ский улич­ный худож­ник Ромен Фроке.

ARTSTORY позна­ко­мит с твор­че­ством Ани и Андрея Аба­ку­мо­вых, исполь­зу­ю­щих в сво­их рабо­тах необыч­ную тех­ни­ку string art – рисо­ва­ние нитя­ми. Худож­ни­ки гале­реи «Культ­про­ект» пред­ста­вят раз­мыш­ле­ния на тему изо­ля­ции и пост­пан­де­мий­но­го мира.

Гале­рея Tolstoy откры­ва­ет люби­те­лям совре­мен­но­го искус­ства ита­льян­ца Андже­ло Аккар­ди, кото­рый в сво­их маги­че­ских рабо­тах соеди­ня­ет клас­си­че­ский стиль и акту­аль­ное сегодня.

Это толь­ко малая часть того, ради чего сто­ит посе­тить «Арт Москву».

Ювелирное искусство

Тра­ди­ци­он­ный раз­дел ярмар­ки охва­ты­ва­ет рабо­ты пре­ми­аль­ных юве­лир­ных брен­дов, вдох­нов­лён­ные искус­ством и историей.

Сре­ди участ­ни­ков Иль­гиз Фазул­зя­нов — один из немно­гих масте­ров в мире, в совер­шен­стве вла­де­ю­щий все­ми извест­ны­ми юве­лир­ны­ми тех­ни­ка­ми. Мастер исполь­зу­ет яркие эма­ли для созда­ния цве­то­вых эффек­тов и реа­ли­стич­но­го изоб­ра­же­ния при­ро­ды в сти­ли­сти­ке ар деко и ар нуво.

Невоз­мож­но прой­ти мимо «Барок­ко» – серии от Tarutin с уни­каль­ны­ми жем­чу­жи­на­ми, кол­лек­ции «Готи­ка» юве­лир­но­го дом Daiko – омма­жа искус­ству сред­не­ве­ко­вой Евро­пы. Укра­ше­ния брен­да NatashaLibelle созда­ва­лись с любо­вью к кар­ти­нам Кло­да Моне, Аль­фон­са Мухи и Жана Гран­ви­ля, а кол­лек­ция дома Chamovskikh в рус­ском сти­ле – это носталь­ги­че­ская отсыл­ка к блес­ку и рос­ко­ши балов Дома Романовых.

Худож­ни­ки брен­да Marco нахо­дят вдох­но­ве­ние в есте­ствен­ной кра­со­те кам­ней и созда­ют для каж­до­го из них непо­вто­ри­мый дизайн.

Анти­квар­ный салон мас­штаб­но пред­став­ля­ет искус­ство самых раз­но­об­раз­ных форм, каж­дая из кото­рых орга­нич­но впи­са­на в выста­воч­ное про­стран­ство, будь то клас­си­че­ский натюр­морт, рабо­ты рези­ден­тов мод­ных гале­рей, ретро­ав­то­мо­биль (мож­но уви­деть, напри­мер, «авто­мо­биль Штир­ли­ца» – Mercedes-Benz 230 W143 1939 года выпус­ка) или юве­лир­ные укра­ше­ния. Гра­ни­цы меж­ду ста­рым и новым исче­за­ют – экс­по­зи­ция, свя­зан­ная иде­ей Living Together, ста­но­вит­ся еди­ным мно­го­го­ло­сым арт-нар­ра­ти­вом, где каж­дый смо­жет смо­жет отли­чить близ­кий по духу голос времени.

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