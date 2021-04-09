Старое и новое искусство встречаются в Гостином дворе

Программа «Арт Москва / 46 Российский антикварный» салон популяризируют формат Living together, где масштабная экспозиция охватывает все сферы коллекционирования, стирая жанровые и временные границы. Разделы «Антиквариат», «Contemporary Art/Design», «Ювелирное искусство» и – новый – «Ретроавтомобили» заполняют пространство грандиозной ярмарки в Гостином дворе. Есть как минимум четыре причины, почему событие интересно как профессиональной, так и широкой публике.
Выставочная концепция, объединяющая классику и современность, придумана не вчера – её успешно претворяют в жизнь такие гиганты в мире арт-ярмарок, как TEFAF и BRAFA. В России проводником идеи традиционно выступает Антикварный салон, в бэкграунде которого – организация первых ярмарок современного искусства в Москве.
«Нам хочется уйти от деления искусства на старое и новое. Каждый может найти именно то, что его интересует. Можно охотиться за русской классической живописью, а открыть для себя современное искусство», – говорит основатель проекта Василий Бычков.
Шедевры антиквариата
Самая основательная экспозиция – в одноимённом разделе, содержание которого обеспечили более 20 известных российских (в том числе «Частное собрание М.А. Суслова», «Коллекцiонеръ Клуб», «Русские сезоны», «Искусство Востока», «Русский авангард 1910–30х гг.» и многие другие) и зарубежных («Собрание семьи Пешич»/Сербия, Valentina Gallery/США, Boccara/Франция) галерей.
Произведения музейного уровня обладают бесспорной инвестиционной привлекательностью для частных и корпоративных собраний. Это настоящие шедевры европейской живописи – Ян Брейгель, Корнелис де Хем, Франс Эйкенс, Балтасар ван дер Аст и другие знаменитые мастера.
Русское классическое искусство конца XIX-XX – «звёздный» небосклон, усыпанный громкими именами: от Шишкина с Айвазовским, Репина и Саврасова до Коровина и Серебряковой. Здесь же по соседству – театральная графика Ларионова, Судейкина, Бенуа.
Кроме живописи и графики, «Антиквариат» собрал лучшие образцы декоративно- прикладного и ювелирного искусства – «Фаберже», «Болин», русскую кабинетную бронзу Евгения Лансере, Петра Клодта, Евгения Напса и произведения, выпущенные Императорским фарфоровым и Стеклянным заводами.
Искусство «тихой жизни»
Такое название получил некоммерческий спецпроект раздела «Антиквариат». Отсылка к немецкому Stillleben обозначает жанрообразующую тему – осмысление вещного мира в европейском и русском натюрморте XVII—XX веков. И это уникальная возможность в полной мере оценить многогранность жанра, многие редкие экземпляры которого хранятся в частных собраниях.
Куратор спецпроекта Людмила Маркина, профессор, заведующая отделом живописи Государственной Третьяковской галереи: «Наша выставка впервые сопоставляет работы иностранных и отечественных мастеров. Здесь – фламандец Франс Снейдерс и Иван Хруцкий, голландец Виллем Клас Хеда и Петр Кончаловский, француженка Луиза Муайон и Наталья Гончарова. Эти замечательные живописцы блистательно передавали «тихую жизнь» предметного мира: фарфоровых ваз, стеклянных бутылок, роскошных цветов, морских моллюсков и даже насекомых».
Лучшее из современного
Ольга Тобрелутс. «Мост» из серии «Транскодированные структуры». 2019. Холст, масло. Pogodina gallery
Илья Гапонов. Из серии «Последний Адам». 2019. Холст, масло, кузбасслак. K 35 space
Леонид Ротарь. «Полёт». 2020. Холст, масло. Восточная галерея
Ани и Андрей Абакумовы. «Голубь мира». 2019. ARTSTORY
Евгения Буравлева. «Конец зимы». 2020. Холст, масло. КультПроект
Диана Воуба «Спасская башня». Из серии «Красная Москва». 2006. ARTinvestment.RU
Даниэль Закх Inflow Vertical II. 2019. Композитный материал. Askeri gallery
Валентин Коржов. «Черное веретено». 2019. Стеклопластик, хром. Галерея «Гридчинхолл»
Анастасия Кузнецова-Руф. «Дорога». 2020. Холст, угольный карандаш, акрил. Галерея «Файн Арт»
Ли Чинчжу «Три вопроса». 2019. Порошкообразный пигмент, мездровый клей, небеленый хлопок. Галерея «Триумф»
В экспозиции Программы Арт Москва заявлено 30 ведущих галерей и более 100 современных художников разных поколений. Contemporary Art/Design – самый актуальный срез востребованного искусства, дающий объективное представление о тенденциях, трендах и их трансформациях во времени.
Так, галерея Ovcharenko покажет тексто-фотографическую серию Сергея Браткова, участника Венецианской биеннале, работы которого входят в собрания известных музеев современного искусства. Аукцион современного искусства Vladey представит работы Нестора Энгельке, художника из Санкт-Петербурга, участника и одного из основателей группы «Север‑7», исполненные в технике и материале, которые уже образуют авторскую подпись художника: дерево, точнее, доски и рубка топором по ним.
«Файн Арт» представит живопись и графику художников трех поколений: концептуалиста Сергея Шаблавина, номинанта премии Кандинского Дмитрия Шорина и одной из самых популярных молодых художниц, работы которой осели во многих частных коллекциях по всему миру, Анастасии Кузнецовой-Руф.
Работы других номинантов премии Кандинского – Владимир Григ и Александр Дашевский – встречаются на стенде галереи «Гридчинхолл», дополнительных смыслов добавляет скульптурный объект от финалиста венецианской премии Arte Laguna Валентина Коржова.
Стенд Askeri Gallery будет разделён на чёрную и белую половины, эту концепцию реализуют совершенно разные авторы: Павел Полянский, Глеб Скубачевский, скульптор Даниэль Закх, ученик Захи Хадид, и французский уличный художник Ромен Фроке.
ARTSTORY познакомит с творчеством Ани и Андрея Абакумовых, использующих в своих работах необычную технику string art – рисование нитями. Художники галереи «Культпроект» представят размышления на тему изоляции и постпандемийного мира.
Галерея Tolstoy открывает любителям современного искусства итальянца Анджело Аккарди, который в своих магических работах соединяет классический стиль и актуальное сегодня.
Это только малая часть того, ради чего стоит посетить «Арт Москву».
Ювелирное искусство
Традиционный раздел ярмарки охватывает работы премиальных ювелирных брендов, вдохновлённые искусством и историей.
Среди участников Ильгиз Фазулзянов — один из немногих мастеров в мире, в совершенстве владеющий всеми известными ювелирными техниками. Мастер использует яркие эмали для создания цветовых эффектов и реалистичного изображения природы в стилистике ар деко и ар нуво.
Невозможно пройти мимо «Барокко» – серии от Tarutin с уникальными жемчужинами, коллекции «Готика» ювелирного дом Daiko – оммажа искусству средневековой Европы. Украшения бренда NatashaLibelle создавались с любовью к картинам Клода Моне, Альфонса Мухи и Жана Гранвиля, а коллекция дома Chamovskikh в русском стиле – это ностальгическая отсылка к блеску и роскоши балов Дома Романовых.
Художники бренда Marco находят вдохновение в естественной красоте камней и создают для каждого из них неповторимый дизайн.
Антикварный салон масштабно представляет искусство самых разнообразных форм, каждая из которых органично вписана в выставочное пространство, будь то классический натюрморт, работы резидентов модных галерей, ретроавтомобиль (можно увидеть, например, «автомобиль Штирлица» – Mercedes-Benz 230 W143 1939 года выпуска) или ювелирные украшения. Границы между старым и новым исчезают – экспозиция, связанная идеей Living Together, становится единым многоголосым арт-нарративом, где каждый сможет сможет отличить близкий по духу голос времени.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.