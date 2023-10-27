Главный редактор и программный директор «Русского Радио» Владимир Борисов вошел в состав Российской Академии Радио по итогам голосования.

РАР – отраслевой институт, созданный для объединения усилий вещателей в целях развития отечественной радиоиндустрии, а также укрепления ее влияния в медийном пространстве.

Владимир Борисов работает в радиоиндустрии с 2005 года. Занимая пост главы «Русского Радио», он вносит огромный вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии, способствует открытию новых имен на российской эстраде и повышению качества российского музыкального контента.

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