Главный редактор и программный директор «Русского Радио» Владимир Борисов вошел в состав Российской Академии Радио по итогам голосования.
РАР – отраслевой институт, созданный для объединения усилий вещателей в целях развития отечественной радиоиндустрии, а также укрепления ее влияния в медийном пространстве.
Владимир Борисов работает в радиоиндустрии с 2005 года. Занимая пост главы «Русского Радио», он вносит огромный вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии, способствует открытию новых имен на российской эстраде и повышению качества российского музыкального контента.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.