Прощание с кинорежиссером Гориккером Владимиром Михайловичем состоится 4 января (вторник) в 12 часов в Прощальном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ.

Где? Москва, улица Маршала Тимошенко, д. 25.

На общественном транспорте – Москва, станция метро «Крылатское» (выход 7), далее пешком 700 м по Осеннему бульвару и улице Маршала Тимошенко.

На машине – с МКАД — на Рублёвское шоссе, через 2,2 км съезд на ул. Маршала Тимошенко и вправо к зданию. На территории бесплатная парковка.

В здании соблюдаются необходимые ограничения по коронавирусу (маска и перчатки).

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