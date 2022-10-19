Центр открытого образования «ПРОсвет» приглашает на бесплатную выставку, лекции и мастер-классы в честь 190-летия Павла Третьякова

Сегодня просветительские проекты, нацеленные на поддержку в изучении русской культуры и русского языка среди иностранцев, приобретают особое значение. Прежде всего, спрос на такие инициативы актуален для жителей стран СНГ: в сумме больше миллиона студентов и 4,1 млн. школьников в этих государствах получают русскоязычное образование. При этом, к примеру, в вузах Таджикистана за последние годы число обучающихся на русском языке выросло на 12 тысяч. На данном фоне растет потребность в эффективных программах, помогающих иностранным гражданам повышать уровень владения русским языком и обогащать свои знания в сфере национальной культуры.

Одним из ее столпов остается русская живопись, интересные факты о которой можно узнать в рамках программы Автономной некоммерческой организации Центр открытого образования «ПРОсвет» (АНО «Просвет»). Новый проект направлен на популяризацию русского языка и культуры через призму деятельности меценатов, которые развивали национальное художественное искусство. К инициативе «Русские меценаты и их вклад в развитие отечественной культуры: к 190-летию Павла Третьякова», запущенной под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, могут присоединиться все желающие расширить знания о культуре России и улучшить навыки общения на русском языке – от иностранных студентов до детей-билингвов и их родителей, проживающих за рубежом. Стать участником проекта можно бесплатно до конца 2022 года, пройдя регистрацию на сайте проекта (см. ссылку ниже).

С целью продемонстрировать богатство и многогранность русской культуры, в рамках проекта проводится комплекс познавательных мероприятий. Ключевое из них – постерная выставка, приуроченная к 190-летию со дня рождения Павла Третьякова, чья коллекция стала основой для создания крупнейшего собрания национальной живописи – Третьяковской галереи.

Также программа включает в себя проведение культурно-просветительских лекций, посвященных Павлу Третьякову и российским меценатам Золотого и Серебряного века русской культуры, и художественных мастер-классов под руководством профессиональных живописцев.

Планируется, что к проекту присоединятся более 150-ти слушателей, из которых около 100 – иностранные граждане. Прежде всего, это участники из России, Финляндии и Таджикистана. Мероприятия позволяют изучать особенности русского языка и культуры через формирование интереса к выдающимся личностям, которые внесли вклад в развитие русского изобразительного искусства и сохранение его наследия.

Участники программы, находящиеся в России и Финляндии, могут посетить выставку, лекции и мастер-классы очно в период с 15 октября по 24 ноября. Точные даты проведения офлайн-мероприятий в данных странах доступны на сайте регистрации. Для слушателей из Таджикистана и энтузиастов русской культуры из других государств мастер-классы пройдут в режиме онлайн 25 и 26 октября, а лекции 18 и 22 ноября.

Партнерами проекта выступили Технический лицей им. академика М.С. Осими г. Душанбе, образовательные учреждения г. Эспоо (Финляндия) и РЭУ им. Г. В. Плеханова (Россия, Москва). В проекте также принимают участие искусствоведы Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

«Русская живопись остается неотъемлемой частью отечественной культуры, а приобщение к ее истокам позволяет студентам, школьникам и их родителям легко и быстро осваивать великий и могучий русский язык. Мы надеемся, что новый проект принесет огромную пользу всем желающим улучшать свои знания в интерактивном, захватывающем формате, а кроме этого, будет содействовать позитивному восприятию русского языка за рубежом», – подчеркнул директор АНО «Просвет» Красовицкий Игорь Александрович.

Подробная информация о проекте и этапах его реализации будет размещена на сайте https://prosvet-russia.ru .

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